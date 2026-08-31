Antonela Roccuzzo: "Nuestros hijos vieron a su papá luchar por lo que quería"

La esposa de Lionel Messi publicó una carta en Instagram por la despedida de la Pulga de la selección en la que hizo hincapié en el legado que dejó a sus hijos.

Con una seguidilla de fotos de Lionel Messi y sus hijos, Antonela Roccuzzo le dedicó unas sentidas palabras a su esposo tras el anuncio de renuncia a la selección argentina. “Fueron tantos años, momentos, tantas alegrías y tantos golpes” , remarcó la influencer y empresaria.

Roccuzzo , fiel compañera de Lionel Messi, puede dar cuenta de todo lo que afrontó el 10 por la selección argentina. Desde las esperanzas e ilusiones por su debut, los duros momentos después del mundial de Sudáfrica, la tristeza de la final perdida en 2014 y las finales perdidas posteriormente, con renuncia a la selección que no fue tal en 2016. También procesos fallidos en Rusia 2018 y un resurgir tras la Copa América de 2019 en la que acumularon dos Copa América, una Finalissima y una Copa del Mundo. Antonela estuvo ahí y la familia de Lionel vivió la alegría y la desazón de la misma forma: firme junto al capitán de la Scaloneta.

“Qué orgullo verte cerra esta etapa así” , escribió la empresaria en Instagram y recordó que “fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte”.

Antonela reconoció que vio a su marido “seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre” y que después de tantos intentos tuvo “la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”.

La emoción especial de Antonela Roccuzzo

Los triunfos en Brasil, Qatar, Estados Unidos y cada partido de la selección quedaron de lado para Antonela ya que manifestó una emoción especial: “Que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Roccuzzo planteó que “quizás algún día entienda lo enorme de tu historia” y se mostró “orgullosa” de Messi y de su camino, de todo lo que superó y “de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”.

“Que privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”, cerró Roccuzzo junto a un emoji de un corazón.