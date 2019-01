Newell's jugó ayer el primer ensayo formal de la pretemporada y empató 0 a 0 ante Atlético San Jorge, en el Coloso Marcelo Bielsa, a puertas herméticamente cerradas para los hinchas y para la prensa. Está claro que más allá del resultado no se puede analizar un partido que no se pudo observar y por ello sólo es posible realizar una crónica escueta de las formaciones y algunas incidencias que hubo en la mañana del parque de la Independencia. Uno de los datos salientes es que fue preservado tras una semana intensa de trabajo Maximiliano Rodríguez, pero según pudo averiguar Ovación no presenta ningún inconveniente y seguramente formará parte de los siguientes ensayos. Además, Luis Leal anotó en el 1 a 1 que protagonizaron a continuación las formaciones alternativas.

La acción arrancó por la mañana en el Coloso y en el primer cotejo Héctor Bidoglio paró un equipo con mayoría de probables titulares para lo que será el estreno oficial ante Boca a fines de enero. Los once que actuaron ante San Jorge fueron Alan Aguerre; el refuerzo Angelo Gabrielli, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero y Rodolfo Rotondi; Joaquín Torres, Francisco Fydriszewski y Mauro Formica, según informó la página oficial de Newell's.

Se jugaron dos tiempos de treinta minutos y en el complemento ingresaron Alexis Rodríguez y Luis Leal por Mauro Formica y Fydriszewski, respectivamente.

Hay que decir que tras lo que fue una semana intensa de trabajo con concentración en Bella Vista, se optó por preservar a los futbolistas que tenían cargados los músculos para evitar alguna dolencia inoportuna. Fueron los casos de Facundo Nadalín, Víctor Figueroa y Maxi Rodríguez para no exigirlos sin necesidad. Los tres tienen grandes chances de ser de la partida en el inicio de la Superliga, por Gabrielli, Rotondi y Joaquín Torres, respectivamente, respecto de los que actuaron ayer.

Por su parte, luego jugó el equipo alternativo rojinegro que igualó 1 a 1 y al gol lo anotó Leal. Alistó a Nelson Ibáñez; Luque, Paredes, Freytes y Ferroni; Alzugaray, Bernardello, Alexis Rodríguez; Marcioni, Oviedo y Leal. El tanto leproso lo anotó a los 7' del primer tiempo la Pantera, tras un centro bajo de Marcioni. Luego, en el complemento igualó Ojeda para Atlético San Jorge. En Newell's ingresaron como variantes Requena y Lisandro Cabrera en lugar de Alexis y Leal.

El próximo amistoso será el miércoles 16 ante Rampla Juniors y luego el sábado 19 habrá doble acción, ya que por la mañana los suplentes jugarán ante Sarmiento de Junín y por la noche se presentarán los titulares, con el esperado retorno de Maxi Rodríguez, frente a Vélez, en el Coloso y con público en las tribunas.

El plantel de Bidoglio volverá a entrenar mañana en doble turno en el predio Jorge Bernardo Griffa de Bella Vista. Todo está enfocado en lo que será el estreno oficial de la Superliga, cuando el domingo 27 de enero los rojinegros reciban a Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la 16ª fecha.

La reserva de Duscher ganó y empató