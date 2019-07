Lucas Albertengo ya se puso la pilcha rojinegra y comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros. Ya fue anunciado oficialmente por el club más allá de que aún resta un detalle importante por llevar adelante, como la firma del vínculo. Algo que se realizará hoy para completar los requisitos del arribo del delantero, de 28 años, a préstamo por un año "a cambio de 200 mil dólares y con opción de compra de 1.300.000 por la mitad de su pase", de acuerdo a lo que trascendió. Lo concreto es que el futbolista ayer realizó su primera práctica bajo las órdenes de Frank Kudelka, en el predio de Cardales.

Newell's se trasladó el viernes a ese lugar para continuar con la extensa preparación física de cara al inicio de la Superliga y los últimos amistosos a llevar a cabo. Lo hizo el sábado con Defensa y Justicia, el miércoles lo hará frente a Independiente y luego cerraría el sábado en casa frente a Atlético Rafaela. Y a partir de la próxima semana ultimará los detalles para el debut frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Albertengo se sumó rápidamente a los entrenamientos con el fin de no perder tiempo —más allá de que no firmó el vínculo— y entrar en la sintonía leprosa de cara al nuevo desafío que se le presenta, en esta oportunidad con la camiseta rojinegra. El atacante, de último paso por Estudiantes, no fue tenido en cuenta por Independiente y se le abrió la puerta en el Parque para pelear por un lugar en la ofensiva, un sector con altibajos y endeble en la Lepra. Ahora todo dependerá de lo que aporte para seducir a Kudelka, quien dio el visto bueno para su arribo como uno de los refuerzos sumados en este mercado de pases que aún permanece activo.

La búsqueda de un atacante era una de las premisas del entrenador, que aún aguarda con paciencia el arribo de algunos nombres más tanto para la ofensiva como para el sector del mediocampo (ver página 4). Mientras tanto, le dio rodaje en los amistosos a Francisco Fydriszewski en una clara señal de que lo tiene en la consideración más allá de que se especula con la chance de que pueda emigrar. Si la dirigencia no logra cerrar con otro delantero esa posibilidad se desvanecería, caso contrario podría ser analizada.