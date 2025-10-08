Central y el mundo del fútbol despiden a Miguel Ángel Russo: de la tristeza al reconocimiento

El fútbol argentino despide con profunda tristeza a Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas y respetadas del deporte nacional. Exjugador, entrenador y referente de generaciones, Russo dejó una huella imborrable tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana.
La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero, y las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida y reconocimiento. Clubes, exjugadores, dirigentes y fanáticos recordaron al entrenador con palabras de gratitud y admiración.
Todos los clubes en los que dirigió, y los que no también, coincidieron en destacar su integridad, su don de gente y su compromiso con el fútbol argentino.
Miguel Ángel Russo y un legado que trasciende
Russo supo construir su nombre con trabajo, respeto y coherencia. Ganó títulos, pero sobre todo ganó el reconocimiento de todo el fútbol. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre de palabra, de trato cálido y pasión genuina por el juego.
En Rosario, su partida se siente especialmente. "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", publicó el canalla en sus redes sociales junto al emoji de infinito.
