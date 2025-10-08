Central y el mundo del fútbol despiden a Miguel Ángel Russo: de la tristeza al reconocimiento

Clubes, jugadores y dirigentes recordaron al entrenador con mensajes de afecto y gratitud. Las redes despiden a Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino despide con profunda tristeza a Miguel Ángel Russo , una de las figuras más queridas y respetadas del deporte nacional. Exjugador, entrenador y referente de generaciones, Russo dejó una huella imborrable tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana.

La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero, y las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida y reconocimiento . Clubes, exjugadores, dirigentes y fanáticos recordaron al entrenador con palabras de gratitud y admiración.

Todos los clubes en los que dirigió, y los que no también, coincidieron en destacar su integridad, su don de gente y su compromiso con el fútbol argentino.

Miguel Ángel Russo y un legado que trasciende

Russo supo construir su nombre con trabajo, respeto y coherencia. Ganó títulos, pero sobre todo ganó el reconocimiento de todo el fútbol. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre de palabra, de trato cálido y pasión genuina por el juego.

En Rosario, su partida se siente especialmente. "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", publicó el canalla en sus redes sociales junto al emoji de infinito.

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento… pic.twitter.com/KmSQ27VxEZ — Club Lanús (@clublanus) October 8, 2025

El Club Atlético Talleres lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad del fútbol en este doloroso momento.



Su legado y su pasión por este deporte permanecerán siempre en la memoria… — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) October 8, 2025

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento.



Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para… pic.twitter.com/4PpcKw7kub — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.



Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así… pic.twitter.com/B4rVDbFFJo — C. A. Independiente (@Independiente) October 8, 2025

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre… pic.twitter.com/L13IfBqErC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de destacada trayectoria como futbolista y como entrenador.



A sus familiares, a @BocaJrsOficial, a @EdelpOficial y al resto de las instituciones que supo defender en tantos años dentro del fútbol, el… — PEÑAROL (@OficialCAP) October 8, 2025

Lamento profundamente la partida de mi querido amigo Miguel Ángel Russo. Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón. pic.twitter.com/8bZAcysLgT — Alejandro Domínguez (@agdws) October 8, 2025

Defensa y Justicia lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Acompañamos en este doloroso momento a su familia, al Club Atlético Boca Juniors y a toda la comunidad del fútbol argentino. pic.twitter.com/gr3hOUzmwG — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) October 8, 2025