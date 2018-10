El lamento de Marco Ruben: "Así no se puede seguir"

Enemistados. Ruben y el balón no se están llevando del todo bien. Al 9 le llegan pocas pelotas por partido.

Sebastián Suárez Meccia

Primero fue Bauza (ver aparte) quien entregó sus sensaciones sobre la actuación y el presente del equipo. Pero minutos más tarde le tocó a Marco Ruben exponer sus pensamientos. "Esto es un toque de atención", declaró el capitán canalla, quien fue mucho más contundente aún en su alocución cuando mencionó que "hay cosas que se están haciendo mal, que hay que rever porque así no se puede seguir". En ese tenor giraron las declaraciones del capitán canalla, quien se mostró muy autocrítico, pero más realista que pesimista.

"No sé si hay que cambiar de forma, volver a creer, pero tenemos que pensar de otra manera y trabajar más que nunca para sobrellevar este momento porque se vienen cosas importantísimas por delante", abundó el delantero.

La consulta sobre si se puede dar un giro de 180 grados de una fecha a la otra Ruben no la esquivó. "Los malos resultados y las malas actuaciones van dejando muchas heridas pero se puede cambiar. Tenemos que aceptar que estamos mal y acompañarnos entre todos". Y agregó: "Cuando uno acepta y ve que hay un problema, que las cosas no están saliendo bien, es más fácil y nosotros lo sabemos. Hay que lograr un despegue o al menos un cambio de algo, que se vea futbolísticamente otro Central".

Sin dudas derrotas como la de ayer obligan a un replanteo, desde lo futbolístico, lo emocional o de cualquier otro aspecto. En ese sentido el atacante apuntó que hace falta "un poco de todo porque son derrotas muy duras que no sé si están bien o están mal, pero esta vez Unión nos superó claramente. Tiene que cambiar algo, prestar más atención y hacer lo que el técnico piensa que es lo mejor para este momento".

El espíritu autocrítico también se reflejó cuando mencionó: "Me preocupa que en los ultimos partidos venimos peor en el juego. Con la lucha y un montón de cosas sacamos algún que otro resultado, vamos sobreviviendo, pero se viene viendo que hay algo que cambiar. Este resultado nos lo demostró, hasta ahora no habían sido tan crudos, pero esto muestra que el equipo tiene que acomodarse de nuevo sobre las bases del principio, las que nos dieron resultados, y de ahí mejorar en muchos otros conceptos que hacen que no tengamos juego ni creemos situaciones."

En esa dirección abundó: "Para mí, como delantero, la falta de juego es un poco desesperante, pero es lo que hay. No estamos teniendo el punto fuerte de crear juego para llegar al área con gente y no estamos haciendo goles", comentó.

"Fue una derrota contundente. Más allá de ese error del árbitro en el primer gol, no supimos acomodarnos en la cancha para empatar. Nos vamos doloridos, pensando que tenemos que encontrarle la vuelta para mejorar", puntualizó.





"Con dos hinchadas"

"Sería lindo que estén las dos hinchadas, porque nos superaríamos. Recuerdo clásicos con las dos hinchadas y es muy lindo", dijo Ruben del choque ante Newell's por Copa Argentina.