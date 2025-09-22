El karma de Newell's: erró los tres penales que tuvo a favor en 2025

Newell's no pudo transformar en gol ninguno de los tres penales que tuvo este año. No tenía una racha así desde 2002.

Benedetto fue el tercer jugador de Newell's que malogra un penal este año.

Newell’s no la tiene todas consigo desde los doce pasos. Es que los rojinegros no pudieron transformar en gol los últimos tres penales que tuvieron a favor. La lepra no desperdiciaba tres penales consecutivos desde hacía 23 años (uno en el Clausura 2002 y dos en el Apertura 2002).

El último festejo desde los once metros fue el 26 de noviembre de 2024, cuando los rojinegros vencieron 2 a 1 a Independiente, por la fecha 24 de la Liga Profesional 2024, y uno de los goles los hizo Ever Banega, de penal, al ex arquero de Newell’s Rodrigo Rey.

Pero este año no pudo anotar ninguno de los tres penales que tuvo dentro de un partido.

La mala racha de Newell's en los penales

La serie negra de los penales comenzó el pasado 23 de enero, en el primer cotejo del año, cuando Newell’s cayó 1 a 0 en el Marcelo Bielsa frente a Independiente Rivadavia. Aquella noche Ezequiel Centurión le detuvo un penal a Banega.

En la 8ª fecha del Apertura 2025, el 3 de marzo de 2025, Newell’s derrotó 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante. Pero tuvo un penal a favor que no pudo concretar, ya que Tomás Durso se lo detuvo a Juan Manuel García.

Hasta que este lunes, luego de 20 partidos, Newell’s tuvo su tercer penal a favor en el año y le hizo honor a la frase que dice “no hay dos sin tres”, ya que Cardozo se lo atajó a Darío Benedetto.

El último antecedente

Hacía 23 años que Newell’s no erraba tres penales consecutivos. El primero fue el 3 de marzo de 2002, en la 5ª fecha del Clausura 2002, cuando los rojinegros le ganaron 1 a 0 a Belgrano en Córdoba, pero Maximiliano Rodríguez desvió un penal frente a Juan Carlos Olave.

Luego, en el Apertura 2002, no aprovechó dos penales. El primero fue en la fecha 8 contra Unión (L) 0-1 cuando Nereo Fernández se lo atajó a Leonardo Ponzio, mientras que en la fecha 12 frente a Lanús (L) 2-2, Claudio Flores se lo detuvo a Cristian Domizi.