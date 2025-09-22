La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y los 10 minutos de una montaña rusa que terminó con el nuevo penal fallado del Pipa

Como en Boca, Benedetto falló, pero también lo hicieron este año todos los que patearon. Fue el final del tramo donde la Lepra empezó a perder

Gustavo Conti

22 de septiembre 2025 · 22:34hs
Cocoliso González cabecea y la pelota en la mano de Sporle

Cocoliso González cabecea y la pelota en la mano de Sporle, pero ante hubo off side de Ever Banega.

Por eso el fútbol es tan atrapante. Porque de un partido de dientes apretados y con apenas una situación de gol hasta entonces, sobrevinieron diez minutos de altísima tensión que fueron una verdadera montaña rusa para Newell’s. De un penal a favor posible, se llegó a un gol en contra increíble y a la posibilidad del empate enseguida por un error similar del lado de enfrente para el penal ahora sí cobrado. Y que Pipa Benedetto lo transformó en lo habitual: errarlo, como en los tiempos de Boca.

Hasta los 33 minutos, la única de gol fue la peinada de Pipa Benedetto a los 14’ que sacó el uno de Belgrano. Pero ahí llegó el córner que generó Cocoliso González, el pase y devolución de Banega a Chiaverano, el centro, el cabezazo del paraguayo en el segundo palo y la clara mano de González Metilli. Pero el asistente Pablo Acevedo no dudó: offside de Ever. El VAR le daría la razón por un pelín.

Newell’s no dejaba de protestar mientras se revisaba una y mil veces la jugada, pero no hubo caso. La acción siguió y llegó al área leprosa. La tomó sin problemas Juan Espínola y ensayó una salida rápida, pero se la dejó a González Metilli, ni lerdo ni perezoso, se la tiró de emboquillada ante la desesperación del arquero leproso que no pudo sacarla. Iban casi 38’.

gol
Espínola ya se mandó un macanazo y después no puede evitar el gol. Ahí Newell's empezó a perderlo.

Una vía de escape para el equipo del Ogro

La desilusión del equipo del Ogro encontraría rápidamente una vía de escape. Fue cuando Thiago Cardozo no quiso ser menos cuando lo apuró Cocoliso, le quiso dar el pase a Lisandro López, pero el delantero la ganó arrojándose a sus pies.

La pelota quedó para los pies de Regiardo. Rápido pase de zurda al Pipa que estaba habilitado, enganche y falta del arquero, que no fue expulsión porque venía Longo cerrando. Penal a los 40’ y gran chance para Newell’s.

Pero tal vez no se tuvo previsto el pateador, que debió ser Banega. Y la tomó el porfiado Benedetto, que ya en los últimos tiempos de Boca erró todos, alcanzándosela mansita a Cardozo.

Pipa
Pipa Benedetto ejecuta el penal que resultó muy fácil para el arquero del Pirata. Newell's no pudo empatarlo rápido.

Una situación curiosa

Además, antes de la ejecución a los 44 minutos se dio una situación muy curiosa, ya que el juez Daniel Zamora dio la orden pero el Pipa no pateaba. Es más, el árbitro debió apurarlo y lo que pareció dejar a la vista fue la propia inseguridad del delantero, que hasta ahí obligaba mucho.

Claro que Fabbiani no tenía mucho a mano, ya que este año Newell’s le dejó los otros dos penales que le dieron a las manos de los arqueros de turno. En la primera fecha del Apertura Banega se la entregó al de Independiente Rivadavia Ezequiel Centurión en el Coloso y en la octava Juan Manuel García al de Atlético Tucumán Tomás Durso en el José Fierro. Así que no solo el Pipa anda con la mira cambiada.

