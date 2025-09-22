Todo Newell's pidió penal, pero se cobró un offside de Banega

Fue a los 34', a la salida de un córner en el que hubo mano de Sporle pero, según las imágenes, también hubo fuera de juego del capitán leproso

La jugada en la que Banega recibe tras la ejecución del córner. Después hubo mano de Sporle, pero estaba todo invalidado.

Newell's tenía todo para empezar a ganarlo y pasó a perderlo inmediatamente después de que el árbitro, junto al VAR, no cobraran lo que a todas luces fue un penal clarísimo a favor del equipo de Cristian Fabbiani . Pero las imágenes después mostraron dónde estaba la inhabilitación. Luego de esa jugada llegó el error del arquero Espínola y el tanto del Pirata.

Corrían los 33 minutos cuando Cocoliso González ensayó un remate de zurda que fue tapado justo por un defensor de Belgrano. Hacia allá fue Ever Banega a ejecutar el tiro de esquina.

Banega la jugó corta, se la devolvió Chiaverano y con derecha metió un centro con comba al segundo palo, donde esperaba Cocoliso González. El delantero paraguayo saltó por detrás de Sporle y ganó de cabeza.

Tras el impactar, le pelota dio en la mano del lateral del equipo cordobés, que saltó con el brazo izquierdo abierto. Todos en Newell's pidieron penal, los de adentro del campo de juego y también los de afuera.

Fabbiabniii Fabbiani se volvió loco pidiendo penal para su equipo. En a juga siguiente Newell's pasó a perderlo. Leonardo Vincenti / La Capital

De inmediato se lo vio a Pablo Acevedo levantar el banderín, marcando un fuera de juego que no se percibió a simple vista. Fue el momento en el que los reclamos crecieron. Fabbiani arengó para que no se reiniciara el juego.

Allí llegó la intervención del VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo. En el mientras tanto, las imágenes comenzaron a pasarse una y otra vez y nunca se advirtió con claridad qué es lo que el juez asistente había cobrado, hasta que aparecieron las líneas en pantalla.

Cuando Banega le da el pase a Chiaverano, en la devolución el capitán leproso estaba en posición adelantada y eso fue lo que sancionó en primera instancia Acevedo.