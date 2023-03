El jugador de Colón Brian Fernández, que estaba desaparecido, fue hallado en casa de un familiar

BMW.JPG El delantero de Colón, Brian Fernández, lleva varios días desaparecido y encontraron su auto todo destrozado.

La esposa de Fernánez, Araceli Fessia, contó que “Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación", y añadió: "El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó".