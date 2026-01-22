El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Durante la tanda de penales entre Colo Colo y Peñarol, Cristián Zavala quiso definir con calidad pero tuvo un desenlace completamente inesperado. El video

Cristián Zavala, jugador de Colo Colo, protagonizó uno de los bloopers del año

El amistoso entre Peñarol y Colo Colo se definió desde el punto penal , luego de finalizar 1-1 en el tiempo regular. Sin embargo, el resultado terminó siendo anecdótico luego de la insólita secuencia cuando llegó el turno desde los doce pasos de Cristián Zavala, jugador del "Cacique".

Los ejecutantes durante la tanda de penales no estuvieron afinados con la puntería: de 18 lanzamientos en total, solo 7 terminaron dentro del arco . Sin embargo, el disparo del delantero chileno fue la más llamativa y, su posterior reacción no tardó en viralizarse.

Zavala había ingresado en el segundo tiempo y terminó con molestias el encuentro en Uruguay. Debido a que la definición no tenía ganador, el atacante fue el designado para ejecutar el sexto penal de la serie.

El penal de Cristián Zavala en el amistoso entre Colo Colo y Peñarol: el video

En una tanda de penales caracterizada por más fallos que aciertos, los chilenos y uruguayos no pudieron sacarse ventajas en las cinco primeras ejecuciones iniciales.

A paso lento y concentrado, Cristián Zavala comenzó a dirigirse al área donde lo esperaba Washington Aguerre, el arquero de Peñarol que venía de tapar varios disparos a los jugadores de Colo Colo.

Con un pique corto, el delantero exCoquimbo Unido intentó sorprender al portero uruguayo al "picar" el penal. Sin embargo, el remate fue muy suave y anunciado, lo que permitió al guardameta detenerlo sin esfuerzo, quedándose plantado en el centro del arco.

Apenas terminó su remate, Zavala se tiró al piso al lado del arco, se bajó las medias, se tomó la la rodilla derecha con muestras de dolor y fue rápidamente asistido por el cuerpo médico.

Finalmente, Colo Colo terminó ganando la serie por 4-3, en una definición inédita que se recordará más por sus errores que por los aciertos.