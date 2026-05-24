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El tiempo en Rosario: neblina y frío para empezar el domingo

La temperatura oscilará entre cinco y 18 grados durante toda la jornada y el cielo permanecerá parcialmente nublado

24 de mayo 2026 · 08:11hs
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Se viene una jornada con temperaturas muy bajas en Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se viene una jornada con temperaturas muy bajas en Rosario.

Las condiciones climáticas en Rosario son casi invernales desde hace varios días. Y este domingo no será la excepción: la ciudad amaneció con temperaturas muy bajas y envuelta en una densa neblina. Si bien los termómetros comenzarán a repuntar levemente a lo largo del día, el tiempo seguirá siendo muy frío.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con una temperatura mínima de 5º y una máxima de 18º.

La jornada comenzó con niebla entre la madrugada y la mañana, y luego el cielo estará parcialmente nublado entre la tarde y la noche.

Fin de semana largo con frío

El Sol promete aparecer sólo de a ratos. El cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada, a excepción de la madrugada y la noche, cuando estará mayormente nublado.

>> Leer más: Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

El último día del fin de semana largo llegará con una temperatura mínima que, por primera vez en varias jornadas, tendrá dos dígitos. El SMN pronostica que el lunes 25 de mayo parcialmente nublado, con una máxima de 18º y una mínima de 10º.

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