Newell's se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

El conjunto rojinegro asumió con otra convicción la segunda etapa, después de un flojo comienzo, y se lo ganó a Atlético Tucumán con empuje y perseverancia.

El pibe Facundo Guch explota luego de asegurar el triunfo de Newell's ante Atlético Tucumán sobre el final.

La energía vital que necesitaba Newell’s llegó una noche en el Coloso. Con tres puntos que le devuelven fuerzas, ante la anemia de triunfos en casa y de cara al trascendental compromiso contra Belgrano del miércoles, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Una victoria imprescindible ante Atlético Tucumán por 2 a 0, construida con esfuerzo y con un equipo en el que aparecieron debutantes y hasta alguna sorpresa, tal el caso de Genaro Rossi . Por todo lo vivido, por tanta incertidumbre y angustia, fue un triunfo que sirve de desahogo y estimula .

El primer sofocón lo tuvo Newell’s. Juan Espínola salvó por dos veces, con ayuda del palo, los remates rasantes de Lautaro Godoy . El arquero andaría más veces a los revolcones. Porque Newell’s fue flojo en la marca en el uno contra uno. Con espacios y ataques verticales, un rudimentario Atlético Tucumán llegó algo más en la primera etapa . La potencia de Bajamich fue el más inquietó a un fondo rojinegro dubitativo, sin que el medio colabore en la contención.

El juego de la Lepra resultó intrascendente en ese período. La trasladó sin encontrar variantes por dónde penetrar. No hubo asociación . Los futbolistas locales terminaron chocando contra la defensa del Decano. La única combinación acertada de los primeros 45 fue un envío largo de Banega para Orozco y el centro que conectó de aire el debutante Colman, que Mansilla tapó sobre su derecha.

Por parte del conjunto de Fabbiani, no hubo más. Orozco encaró y la perdió. Maroni hizo toques intrascendentes. Colman entró muy poco en juego. Rossi, otro debutante, fue absorbido por Gianluca Ferrari. Montero y Tabares no desbordaron.

Espínola, determinante en Newell's

La excepción a tantas actuaciones fallidas fue Espínola. El paraguayo fue el responsable de que el marcador no se modifique. Lollo la perdió en la salida, Bajamich se filtró por el medio y el arquero frenó el disparo. En la siguiente, rechazó con la pierna derecha antes de que llegue Brizuela.

A la salida del vestuario, para jugar la segunda etapa, apareció Pipa Benedetto por Orozco. La Lepra pasó a jugar con dos nueve. El esquema trastocó de 4-2-3-1 por 4-1-3-2. Otra modificación fue Martín Fernández por Luca Regiardo. La imagen que dio el conjunto rojinegro fue otra. Controló mayor tiempo la pelota y buscó atacar por afuera. Con centros, insinuó algo más. Como en el de Montero, que Benedetto casi convierte de cabeza.

El equipo de Pusineri se dedicó a defender. No supo explotar la contra ni la malas coberturas y deficiencias del local en el retroceso.

Le alcanzó a Newell’s con encontrar unas pocas combinaciones cerca del área del Decano, entre Banega, Maroni y Benedetto, para insinuar que el triunfo era posible. Se acercó, aunque le faltaba el último recurso para entrar con convicción al área tucumana.

¡¡VICTOR CUESTA LE ROMPIÓ EL ARCO A MANSILLA TRAS UNA SERIE DE REBOTES Y MARCÓ EL 1-0 DE NEWELL'S ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Pero el empuje de Newell’s por ganar fue se corporizó en Cuesta. El zaguero capturó una pelota que quedó sin dueño en un tiro de esquina de Maroni, se arrojó al piso para conectarla y la puso arriba. Inalcanzable para Mansilla. Gol y delirio en el Coloso.

Newell’s retrocedió, esperó en los últimos minutos y lo cerró en una contra. Gran maniobra individual de Chiaverano y cesión a Guch para convertir por primera vez y que el hincha lo grite desaforado. La hinchada lo necesitaba, al igual que Newell’s. En un momento imprescindible. Para esperar con mayor optimismo el compromiso por la Copa Argentina.