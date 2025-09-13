Mirta de Fussi presentó nuevos accesorios para las clases de su instituto

Mirta de Fussi, referente en el mundo del bienestar y el movimiento, presentó una nueva línea de accesorios importados especialmente por GMP, la división comercial de su empresa MDF.
Estos elementos innovadores fueron incorporados a las clases de su reconocido instituto con el objetivo de ofrecer mayor variedad y dinamismo a las rutinas.
"La clave está en evitar la monotonía para mantener motivados a los alumnos, explicó Mirta. Esta incorporación refuerza el compromiso de MDF con la calidad y la innovación constante, brindando experiencias más completas y efectivas en cada clase.
Con estas novedades, Mirta busca seguir marcando tendencia y manteniendo el entusiasmo de sus alumnos en cada encuentro. Más información en www.mirtadefussi.com.ar
WhatsApp +54 9 341 6401005.