El impacto por el pase de Messi a Miami, en las portadas del mundo

Jorge Messi: "Leo quiere volver a Barcelona y a mí también me gustaría que vuelva"

Jorge Messi: "La negociación con Barcelona está difícil y no creo que se dé la vuelta"

A la vez en donde lamentaban la novedad era en la ciudad donde Leo jugó la mayor parte de su carrera. Así lo expresa La Vanguardia "La complicada y traumática salida de Leo Messi del FC Barcelona en verano del 2021 hizo mella en el futbolista argentino. Esta vez, aunque se ilusionó con su posible regreso, el argentino quiso decidir su futuro con tiempo y sin presión. Sus tiempos y los del FC Barcelona no coincidían. Finalmente se decantó por la vía americana. El proyecto familiar del Inter de Miami le ganó la partida a la multimillonaria oferta de Arabia Saudí y a su deseo de regresar al Barça. El crack de 36 años, que firmará para las tres próximas temporadas con el equipo de David Beckham, explicó su decisión en declaraciones a Mundo Deportivo y a Sport realizadas desde París", indicó.

vanguardi.jpg

El Washington Post consigna en el título que Messi planea jugar con Inter Miami. "Lionel Messi, la superestrella del fútbol argentino que entra en el crepúsculo de una carrera extraordinaria destacada por un Campeonato del Mundo en el invierno pasado, planea firmar con Inter Miami en Major League Soccer. Messi, siete veces jugador mundial del año y uno de los mayores talentos de la historia del fútbol, dijo el miércoles a Mundo Deportivo en España: “Tomé la decisión de irme a Miami. Todavía no he cerrado [el contrato] al 100 por ciento. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”.