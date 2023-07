Newell's: el Gringo Heinze cuida a sus jugadores por encima de todo

Heinze no puede creer los fallos de Penel ante Independiente.

La sucesión de decisiones arbitrales que vienen perjudicando a Newell’s de manera reiterada, situaron a Gabriel Heinze en una posición de encendida defensa de lo propio. Ante las polémicas determinaciones de los jueces, y tras la expulsión que sufrió ante Independiente, el técnico rojinegro no esquivó responsabilidades, se hizo cargo de su cuota parte, y trató de preservar, separar y elogiar el esfuerzo de sus dirigidos.

“De mis actos, yo me hago responsable. Pero que les quede claro una cosa, voy a seguir defendiendo a mis jugadores” , exclamó Heinze en relación a sus quejas por el arbitraje de Ariel Penel en Avellaneda, quien anuló un gol de Newell’s por una supuesta falta (hubo contacto) de Martino a Barcia, en la jugada previa a la anotación leprosa.

Y puntualizó: “Yo estoy bien expulsado porque salí de mi sector. Tengo que decir que no me puedo salir del lugar que está marcado y fui a protestar con fuerza. Me hago responsable de mis actos, pero voy a seguir defendiendo”.