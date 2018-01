El Gordo está con negociación vacante

Sperduti aguarda una resolución entre los clubes, pero en Newell's esperan que pueda salir de Banfield para retornar a préstamo

La posible llegada a Newell's de Mauricio Sperduti comenzó a convertirse en una de las novelas del mercado de pases leproso. Del "todo acordado" a una situación de stand by con halo de misterio que se genera por los dichos de uno y otro lado. Porque en Banfield sostienen que esperan una definición del delantero, el entorno del futbolista considera que la negociación debe llevarse a cabo entre las entidades porque "tiene contrato hasta junio de 2019" y desde el Parque pretenden que el Gordo llegue a préstamo y con el pase en su poder. Diversas situaciones que construyen un enorme signo de interrogación en torno a la idea del retorno. Ante esto, la resolución no sería inmediata y habrá que ver lo que sucede con el inicio de las pretemporadas tanto de la Lepra como del Taladro.

Juan Manuel Llop dio el visto bueno para que Sperduti pueda retornar al Parque, aunque para que eso pueda darse deben cumplirse con los requisitos que estableció el juez Fabián Bellizia —está de vacaciones hasta fin de mes—. Todos los jugadores que lleguen deberán ser a bajo costo, a préstamo y sin cargo. Además, Newell's tiene un presupuesto para el fútbol que no puede ser superado y el atacante "es uno de los que más cobra en Banfield", según le confiaron a Ovación fuentes cercanas a la entidad capitalina.

El Gordo está de vacaciones esperando una resolución al tema. Mientras tanto, mañana deberá presentarse al inicio de la pretemporada del Taladro en el predio Luis Guillón y "aguardar que los clubes se pongan de acuerdo. Hasta el momento desde Banfield nadie le informó nada a Mauricio", confesó una voz cercana al jugador.

Estos dichos no encajan con lo que surge desde la entidad rojinegra, porque consideran que precisamente el futbolista es el que debería resolver su salida de Banfield. Y a la luz de los hechos este no sería el pensamiento que tiene Sperduti, quien por su lado aguarda que las instituciones entablen una negociación y lleguen a un acuerdo. Además, en el medio existiría una deuda del Taladro que también entra en escena a la hora de las charlas. ¿Quién se hará cargo? ¿Banfield exigirá un dinero para cederlo o ingresará esa deuda en las conversaciones? La cuestión es que en Newell's hoy no hay dinero y pagar un préstamo no ingresa entre los requisitos judiciales.

Dentro de este triángulo de pensamientos y de divergencias hoy las posibilidades del retorno del Gordo son complejas. Más aún si ninguna de las partes da el paso necesario con el fin de avanzar en las negociaciones. Hace tres meses hubo un intento y todo quedó en la nada. Banfield está de acuerdo en negociarlo y le tira la pelota al jugador para que decida. Hoy Newell's pretende sumarlo, pero a bajo costo. Una condición que teniendo en cuenta el contexto no parece simple.

El préstamo de Elías sigue en veremos

Newell's tiene intenciones de ceder a préstamo a Jalil Elías y por eso fue ofrecido a Godoy Cruz. El cuerpo técnico del Tomba dio el visto bueno, pero la dirigencia pretende que en el vínculo se incluya una opción de compra más baja a la que pretendería la entidad del Parque. Ante esto la chance de que emigre quedó en duda.