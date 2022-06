El gaucho Germán Todino encarna la nueva generación en el TC

Cuando en San Juan Villicum se plantó con la decisión de dar pelea para obtener su primera victoria en el Turismo Carretera, se intuía que se estaba en presencia del surgir de uno de esos pilotos que pueden marcar huella. Sin temblarle el pulso, esa actitud en pista de no ser condescendiente pese a que su lado le peleaba el triunfo y pugnaba por la corona Mauricio Lambiris, le hizo ganar respeto. Algunos lo criticaron, Mariano Werner seguramente le agradeció, pero lo cierto es que su razonamiento fue tan simple como contundente: “Yo corro para ganar”. Y para que no queden dudas de que no fue cosa de una vez, Germán Todino desde entonces estuvo siempre en la pelea y en Concordia, en la 7ª fecha del año, obtuvo la victoria obligatoria con autoridad, ante pesos pesados como Matías Rossi o Agustín Canapino. La primera de Torino del año además. Con solo 21 años es un genuino representante de la nueva generación de la ACTC, esa que promovió la escalera para hacer crecer toda una estructura que le sumó peldaños e importancia al TC, la máxima categoría del automovilismo nacional, la más longeva del mundo.