El fútbol de la Rosarina tiene a Mario Giammaría para rato

En su nuevo periodo como presidente y tras finalizar la asamblea, Giammaría tomó la palabra. “Quiero agradecerle a los nuevos directivos, algunos ya estaban cumpliendo funciones y otros se sumaron hace no mucho tiempo. No es fácil asumir esta responsabilidad en un momento de tanta incertidumbre y tantos condicionantes económicos. Me decidí a encabezar nuevamente esta lista «Integración» para poder instruir y capacitar adecuadamente a los directivos que van a continuar con este compromiso. Esta es una institución compleja, que fue creciendo mucho y tenemos la responsabilidad de mantener el estatus de privilegio que tiene la Asociación Rosarina a nivel nacional e internacional”, dijo Giammaría.