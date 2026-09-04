Un prometedor arranque de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

El argentino fue competitivo de entrada en el primer ensayo de Monza, con un Alpine igual al de Pierre Gasly, que recibió mala noticia de la FIA

El Alpine y sus pilotos. Aron, que hizo la FP2, Franco Colapinto y Gasly en el box de Monza.

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en el inicio de la actividad en Monza, con un Alpine que recibió las mismas actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort. La FP2 será a las 11.

Colapinto finalizó noveno y con gomas medias,en una práctica dominada por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Quedando a un segundo de la punta.

Quedó la duda sobre qué hubiera pasado si Colapinto cerraba su único intento con gomas blandas, cuando perdió algo en la curva Parabólica, pero siempre se mostró competitivo. Un buen inicio, sin dudas.

De hecho, Gabriel Bortoleto le sacó el octavo lugar al final con gomas blandas por solo 22 milésimas.

Leclerc-Hamilton-Russell-Lawson-Antonelli-Norris-Lindblad-Bortoleto-Colapinto-Aron completaron el top ten.

Luego Piastri, Tsunoda, Hulkenberg, Bearman, Browning, Sainz, Iwasa, Alonso, Ocon, Bottas, Stroll y Herta.

La gran decepción de Alpine

La noticia de la mañana fue sin embargo, que el tribunal de Apelación de la FIA fue para atrás en el derecho de revisión que había interpuesto Alpine en Mónaco, por el cual Pierre Gasly había recuperado el podio que había logrado en pista y que le habían quitado por dos penalizaciones de 10 segundos.

Red Bull y McLaren apelaron esa decisión porque consideraron que ellos se perjudicaron, ya que también fueron víctimas de las malas mediciones en la calle de boxes y no pudieron recuperar la sanción, ya que las cumplieron en carrera, a diferencia de Gasly. El francés pasó entonces del 3° al 7° puesto.

Alpine expresó su decepción pero dejó claro que no volverá a apelar la decisión. Isack Hadjar, de nuevo ausente por la lesión en la muñeca (lo reemplaza Liam Lawson y a este Yuki Tsunoda) heredó el tercer puesto.

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Qué pasó en la FP1 de Monza

Colapinto no se midió con Gasly, ya que el volante del francés lo tomó Paul Aron, tal como lo determina el reglamento.

Además, estarán ausentes Max Verstappen, Checo Pérez y Alex Albon, reemplazados por los rookies Ayumu Iwasa, Colon Herta y Luke Browning.

Además, más allá de lo que pasó en la FP1 y pasará en los otros ensayos y clasificación, el local Kimi Antonelli partirá último porque cambió la unidad de potencia.

El argentino salió con gomas medias de entrada y todo fue disperso de entrada, ya que la mayoría lo hizo con duras, mientras Liam Lawson por ejemplo usaba blandas.

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Sobre los 15 minutos, Colapinto hizo buenos tiempos y Lawson hacia lo mejor.

Russell establecía lo mejor con gomas medias, Norris lo superaría y Colapinto se ponía a solo tres décimas.

En ese momento salió el VSC porque Herta quedó parado con el Cadillac. Y hubo bandera roja porque debieron sacarlo con grúa.

Al reanudarse, Colapinto calzó gomas blandas y venía bajando todo, pero se fue algo ancho en la parabólica y perdió el intento. Y no volvió a hacer otro.

En tanto, Aron sí hizo dos intentos con gomas blandas y quedó a 149 milésimas del argentino, casi con la bandera a cuadros, redondeando un buen inicio general de Alpine.

Una pena porque seguramente hubiera trepado más, pero la FP1 terminó prometedora para el argentino.