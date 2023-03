El ex Central Fernando Zampedri quiere jugar en la selección de Chile: "Sería un sueño"

El ex Central Fernando Zampedri confesó: "Es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la selección chilena".

En la selección nacional parece no haber demasiado lugar y algunos jugadores con buen momento futbolístico son tentados para ponerse la camiseta de otro país. Tiempo atrás Rogelio Funes Mori optó por representar a México y hasta llegó a jugar el Mundial Qatar 2022. Años antes Mauro Camoranesi jugó para Italia en Alemania 2006. Días atrás el rosarino Chimy Ávila fue convocado para representar a la selección de España y ahora el ex delantero de Central Fernando Zampedri sueña con representar a Chile.

"Es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la selección chilena", expresó Zampedri y agregó: "Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país. Si se da la nacionalidad y de defender los colores de este país que me abrió las puertas para que yo me sienta feliz, bienvenido sea".