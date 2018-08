"El equipo me da tranquilidad". Hubo un contexto especial en el que Edgardo Bauza se expresó, pero esas cinco palabras resumen un poco la sensación del entrenador transcurridas tres fechas de una Superliga en la que Central es líder con puntaje ideal. La respuesta del DT tenía más que ver con lo que es su comportamiento del otro lado de la línea, sin gritos ni movimientos ampulosos. Pero a esa figura de la calma la relacionó también con algunas cosas que su equipo hace porque entiende de la forma en la que debe jugar, que no hace otra cosa que permitir que "la gente se vaya contenta" y que los jugadores también sientan lo mismo, "porque ven que todo el esfuerzo que hacen tiene recompensa".

"Si yo grito no funciona nada. En el entretiempo lo hablamos en siete u ocho minutos, de nada sirve que de afuera empiece a los gritos porque al jugador no le llega nada. Prefiero que los muchachos me vean tranquilo", sintetizó Bauza, a quien no se le quebró la voz a la hora de señalar: "No sé si fue el mejor partido". El técnico entendió que el de ayer "fue un encuentro muy duro, como lo habíamos previsto. En la mitad de cancha hubo mucha circulación de parte de ellos y nosotros nos equivocamos, aunque no nos desesperamos", dijo.

Bauza para el diálogo

Y agregó: "En el entretiempo hablamos de seguir igual y no prestarle la pelota al rival. Después, los goles son una consecuencia. Terminamos jugando un buen partido y lo más importante es que no nos convirtieron, que es lo que venimos trabajando. Seguimos punteros, estamos ahí. Estoy contento porque la gente se fue feliz".

Si hay algo que Bauza tiene en el mundo del fútbol es recorrido. Y es ese largo caminar lo que le permite analizar las cosas con una mirada clara. Por eso no extrañó cuando tiró: "No fue el mejor partido, con Talleres fue mejor que este", aunque rápidamente se montó sobre lo que más le importa: el resultado. "Se ganó y lo importante era ganar, que la gente se vaya contenta. En realidad son muchas las cosas que me ponen contento. Sigo pensando que este equipo tiene que seguir creciendo", enfatizó.

Según Bauza, el primer tiempo "fue parejo, dividido" en cuanto a la posesión. "Lo que hicimos fue perder muchas pelotas en la mitad de la cancha y con eso le dimos la posibilidad al rival que se acerque a nuestro arco. Después terminaron jugando con tres delanteros, pero nosotros ya estábamos ordenados".

Flojo de arranque

Para el Patón la peor cara del equipo se dio en el arranque, pero con el correr de los minutos el juego lo fue calmando. "Cuando hicimos el primer gol el equipo ya estaba sólido, lo que veía era que la pelota no la perdíamos tanto y que al rival le costaba llegar. El segundo gol terminó de darme tranquilidad, hice los tres cambios de siempre y al equipo lo vi sólido"

Después, tuvo tiempo para elogios hacia Ortigoza, de quien dijo "es un crack"; para señalar que Ruben y Zampedri "pueden mostrar cierto nivel de juego pero que lo más importante es la preocupación que generan en el rival"; que Carrizo "tiene la libertad para desbordar y también para cruzarse de banda, pero cuando lo veo cansado elijo ponerlo a Lioi". Pero fueron todas declaraciones con la mesura como aliada y amparadas en una victoria más, la tercera en el torneo, lo que mantiene al equipo en la punta.