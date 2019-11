El equipo canalla debe abastecer más a Riaño

Desenfocado. El 9 hace seis partidos que no anota. El último se lo hizo a Newell's.

La primera misión de Central será cortar los circuitos futbolísticos de River, pero estará también frente a otro enorme desafío: generar juego para asistir a Claudio Riaño, quien, se supone, será el delantero más adelantado en el campo de juego. No parece ser una tarea sencilla teniendo en cuenta que el equipo millonario no suele entregarle demasiadas chances al rival. Encima los antecedentes no son los mejores.

El partido que el canalla le ganó a Godoy Cruz es un muy buen ejemplo en este sentido. Es que en los cinco goles que convirtió Central, el 9 no participó en ninguna de esas jugadas de riesgo. Está claro que mientras el equipo logre anotar, poco importa quién se adjudique el grito de gol, pero cuando los atacantes no aparecen en la foto es porque hay algo que no funciona de manera correcta.

El juego de Central a lo largo del torneo hizo que los atacantes sufrieran ese aislamiento. El oasis fue lo sucedido frente a Racing, pero exceptuando ese partido el equipo nunca se caracterizó por asistirlos.

Riaño hace un desgaste importante desde lo físico, pivotea de buena forma y aguanta bien la pelota, pero necesita que el equipo lo alimente en mayor medida, justo ante un rival que no entrega licencias.