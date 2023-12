Corazones en llamas: el domingo empezó en un Monumento canalla

“Me hice de Central por una historia triste. Por desgracia me hice por mi padre. El desapareció de mi vida y dejo la camisetita. Y así terminé fanático, mi mujer se hizo por amigas y a mi hija la anoté al club apenas nació”, contó un impecable y pulcro padre canalla de 35 años.

“Tenía dos años cuando un vecino llegó a mi casa y nos hizo fanáticos de Central a todos. Me llevó con mi mamá a recorrer la calle cuando fue el campeonato del 73 y nos regaló un libro de Central”, recordó Alejandra, de 38 años.

“Vi todos los campeonatos, en el 71 tenía 20 años, hoy tengo 73. A los 20 estaba soltero; me casé, tengo dos hijos y siempre vamos a la cancha. Miguelito Russo es uno más para los canallas. Me acuerdo cuando mi viejo me llevaba a la cancha; pasaba un camión y nos subíamos y nadie tenía la camiseta ni nada, ni paraavalancha había, Es todo Central para mí”, dijo Ricardo, un flaco fibroso y canoso canalla al que mientras cuenta los últimos 70 años de su vida junto a Central los ojos se le enjuagan de lágrimas.

Son cientos, miles. Corazón y grito.

“Mi viejo me hizo de Central. No pude viajar por que no tenía un peso. Pero voy a la cancha siempre. Esto nació en mi familia. Estuvo siempre Central en casa y Miguelito entró a la historia grande. Se lo merecía el club”, relató un veintipico con corte de jugador, en cuero, como un guerrero, y con la lata en la mano y la voz ronca, casi inescuchable.

Los mas viejos esperan que no sea su último campeonato. Los otros saben que la historia en Central se vive día a día, y todos los días. Como ya entrado el domingo en el Monumento.