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Ariel Holan dejaría de ser el técnico de Cerro Porteño: el DT argentino que lo reemplazaría

Tras la la derrota en el clásico ante Olimpia, la directiva paraguaya habría tomado la decisión de desvincular al exentrenador de Central en las próximas horas

25 de agosto 2026 · 10:48hs
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Ariel Holan fue director técnico de Central durante un año

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ariel Holan fue director técnico de Central durante un año, donde logró el título de la Tabla Anual 2025

Ariel Holan no sería más el técnico de Cerro Porteño. La dirigencia del club paraguayo habría decidido despedir al entrenador argentino después de la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras y la derrota 2-1 frente a Olimpia en el clásico guaraní.

El entrenador había manifestado después de la derrota ante Olimpia su intención de cumplir el contrato que lo vinculaba con el Ciclón hasta junio de 2027 pero todo indica que no sería así.

La dirigencia del Ciclón tomó la decisión luego de una serie de resultados adversos. El argentino asumió como entrenador de Cerro Porteño a principios de abril y dirigió 22 partidos entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores.

Durante ese período, el equipo consiguió ocho victorias, cinco empates y ocho derrotas. El resultado obtenido más destacado fue en la fase de grupos de la Libertadores, donde Cerro Porteño terminó primero después de conseguir una victoria histórica ante Palmeiras en San Pablo.

Sin embargo, el sorteo de los play-offs volvió a cruzar al conjunto paraguayo con el equipo brasileño. Palmeiras se impuso 1-0 en el global y eliminó al Ciclón de la competencia continental.

En el Torneo Clausura de Paraguay, Cerro Porteño ocupa el noveno puesto entre 12 equipos, a nueve puntos del líder Libertad.

>> Leer más: El formador de Newell's que tuvo a Lionel Messi, Scaloni y hasta un referente de Central

La salida de Holan forma parte de una reestructuración más amplia dentro de la institución. Hernán Díaz y Flavio Pérez fueron los primeros en renunciaron a sus funciones. Ambos llegaron junto con Holan para integrar el Consejo de Fútbol y trabajar en la incorporación de los refuerzos.

Antes de esas salidas, la institución también había prescindido de Diego Huerta, quien había llegado al club junto con los argentinos. Mauricio Helena, entrenador de la Reserva, y Alejandro Saccone, preparador de arqueros, fueron los otros integrantes del cuerpo trabajo que dieron un paso al costado.

Quién es el candidato para reemplazar a Holan

La prensa paraguaya señaló a Gustavo Costas como el principal candidato para reemplazar a Holan. El entrenador argentino se encuentra sin club después de su salida de Racing a mediados de año.

Costas ya conoce Cerro Porteño. Dirigió al equipo entre 2005 y 2007 y consiguió el título de liga en 2005. Durante su anterior ciclo, Costas dirigió 117 partidos, con 67 victorias, 26 empates y 24 derrotas.

La dirigencia de Cerro Porteño busca cerrar los detalles administrativos y económicos antes de anunciar al nuevo entrenador.

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