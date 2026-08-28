Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

"Parece una alfombra vieja", dijo el entrenador. Los directivos se disculparon con los directivos e hinchas del club aludido

Gastón Lotito, el director técnico de Nueva Chicago que se burló de la cancha de Midland.

“La cancha de Midland es la alfombra que mi abuelo le regaló a mi abuela en el año '50". Con esta frase, el director técnico de Nueva Chicago, un club histórico del ascenso, se burló del terreno de juego del equipo contra el que debe jugar este fin de semana.

El autor de la frase es Gastón Lotito, quien dirige al equipo de Mataderos desde hace un par de fechas. Este sábado, Chicago tiene que jugar contra Midland de visitante por la fecha 27 de la Primera Nacional.

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Lotito calificó al estadio de Midland como "una cancha de la Primera C" y agregó: “La cancha de Midland es una alfombra vieja, llena de caucho. Es la alfombra que tenía mi abuela, que le había regalado mi abuelo en el 50". La frase se viralizó y generó polémica en las redes.

Qué dijeron en Nueva Chicago

Tanta repercusión tuvieron sus palabras que el club Nueva Chicago decidió emitir un comunicado dirigido a los futbolistas, el cuerpo técnico y los socios e hinchas de Midland por el exabrupto de su entrenador. "Expresamos nuestras más sinceras disculpas", dice el texto de la entidad de Mataderos.

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Más adelante, expresó: “Desde Nueva Chicago pregonamos y defendemos el respeto por todos los colegas y clubes del fútbol argentino, en especial en la divisional que compartimos”. Y remató: “Consideramos al Club Midland como una institución hermana, ejemplar del ascenso, con un gran trabajo deportivo e institucional, y le guardamos el mayor de los respetos”.