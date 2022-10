Tras un confuso incidente, el delantero de Central Jhonatan Candia terminó en la comisaría 9ª

Candia estaba en el auto acompañado por su novia. Según indicaron algunos de los testigos, la pareja del delantero quiso volver al vehículo tras el incidente pero se lo impidieron, hasta que un efectivo policial la tomó del brazo de manera brusca. El altercado provocó la reacción del futbolista, quien habría agredido a golpes de puño al uniformado, y este a su vez habría respondido el ataque, aunque esos rumores fueron negados por la dirigencia de Central.

De acuerdo con esta versión, Candia habría increpado al policía y otros efectivos lo habrían tomado del cuello. Un grupo de hinchas trataron de calmar a Candia y llevarlo nuevamente dentro del estadio, pero la Policía rápidamente armó un cerco y después de algunos minutos se llevaron al jugador, junto a su novia, a la comisaría 9ª, donde quedó demorado.

"No vi nada de eso, él dice que no", sostuvo Oscar Zuchio, dirigente centralista a cargo de la seguridad del club que acompañó a Candia a declarar a la seccional. "Cuando salimos del playón, él llegó a avenida Génova en su auto y vio que había un vallado. Le preguntó a un policía si podía girar por el vallado, le dijeron que no, y entonces retomó hacia el club y una mujer dijo que le tocó el pie", contó el dirigente, trasladando la versión que narró el propio futbolista.

"Él dijo que no, que no la pisó", añadió.

Zuchio remarcó que Candia no fue demorado por personal policial sino que se presentó por iniciativa propia a declarar. "Me llamó por teléfono, me comentó lo que pasó y le dije que vayamos a la comisaría a declarar. Me parece que era lo mejor", añadió.

Insistió en que el delantero concurrió a la comisaría 9ª "en su propio auto" y, consultado sobre la posibilidad de que quedara demorada o imputado ante alguna denuncia, indicó: "No, no, no creo".

El dirigente sostuvo que el jugador negó que haya ocurrido una pelea con un policía. "Él no tiene ninguna lesión, ahora tendrá que revisarlo el médico policial y después se irá a su casa", precisó.