El debut de Villagra fue de mayor a menor

El debut de Rodrigo Villagra no fue el esperado, al menos en lo que tiene que ver con el resultado, ya que en su primer partido en primera el canalla perdió. Fue bastante prolijo lo que hizo el juvenil de 18 años en el primer tiempo, tramo del encuentro en el que intentó ser prolijo.

Se paró unos metros a la izquierda de Ortigoza y pareció no pesarle el debut. Siempre la pidió y se mostró como alternativa, para después descargar hacia los costados. En el complemento sufrió mucho más el partido. No tuvo presencia a la hora del quite ni siquiera cuando ingresó Rinaudo. Es más, con la expulsión de Ortiz, Fito se fue a jugar de zaguero, por lo que el pibe volvió a quedar solo en el círculo central.