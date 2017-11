El costo de viajar a Rusia para los hinchas rosarinos

Según la página oficial de AFA, el próximo 16 de noviembre se reinicia la venta de entradas para la Copa Mundial de la Fifa 2018, que largará el 14 de junio, en pleno verano ruso, cuando la temperatura oscile por allá entre los 12 y 23 grados, lejos de los 5 grados que ayer hicieron tiritar a Lio Messi y el resto del equipo argentino. Ovación consultó a operadores de turismo y agencias de viajes cómo está la demanda del futbolero rosarino para "alentar a la selección", tal como invitan las publicidades. Se calcula que por ocho noches, con alojamiento en buenos hoteles, traslados y entradas a dos partidos de la primera fase, se deberá echar mano a unos 8 mil dólares (más de 140 mil pesos, precio final en base doble). Jugar en Rusia costará caro.

Por ahora todo indica que hay más consultas que concreción de ventas. Y esto no es casual. "No ha explotado el tema, hasta tanto no se sepan los grupos de los distintos equipos y dónde se juega la primera fase del Mundial, el ritmo seguirá lento. Hay que tener en cuenta que Rusia es un país muy grande, que cada estadio está muy lejos uno de otro. A un Mundial en Alemania podía ir por unos días un francés, en cambio Rusia nos queda lejos a todos. Los viajeros ya tienen disponibles entradas VIP que se venden con un paquete, pero algunos esperan las de precios más populares, de unos 250 euros, que se consiguen a través de la página de AFA, y quieren pensar bien qué partido verán y dónde se alojarán", dijo el socio gerente del operador Freeway, Eduardo Carey.

Conviene desmenuzar algunos datos para entender de qué valores y esfuerzo económico y turístico se está hablando. En el Mundial se jugarán 64 partidos en los estadios de 11 ciudades (Ekaterimburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nichni Nóvgorod, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Sochi, Volgogrado y Saransk). Entre algunas de ellas hay una distancia superior a los 2 mil kilómetros.

El segundo período de venta de entradas está por abrirse, pero el sorteo de la fase de grupos será recién el viernes 1° de diciembre en el palacio del Kremlin en Moscú. Pese a ello ya hay consultas en las agencias, por vuelos y paquetes.

"Los pasajes se consiguen desde 2 mil dólares en adelante (35.800 pesos). En general vienen preguntando varones, con hijos, y una que otra familia. Algunos llamaron desesperados que querían una pasaje, pero luego se calmaron. Rusia es una plaza fascinante pero costosa", dijo desde el área de ventas de Daminato, Laura Martin. Pero a no desanimarse: el costo de vida se calcula un 15 por ciento más barato que en Argentina.

Desde Ezeiza a Moscú (unos 13.500 kilómetros y unas 18 horas de vuelo promedio) viajan, con distintas escalas, las líneas aéreas ​Qatar Airways (con escala en Doha, Qatar), Turkish Airlines (con escalas en San Pablo y Estambul), Lufhtansa (con una escala en París) y Gol (y empresas en alianza, con 2 escalas, San Pablo y Zúrich).

"Nosotros por ahora nos estamos ocupando del aéreo y del alojamiento. Hace poco estuve en Moscú, está espléndida, tiene el brillo de Nueva York. San Petersburgo también es muy bella y tienen mucho para ofrecer además de lo futbolístico. Un hotel entre 3 y 4 estrellas oscila los 150 dólares el cuarto doble (unos 2.600 pesos)", dijo Carey.

Hay varios paquetes en oferta. Para fase de grupos (dos o tres partidos), para octavos, cuartos, semi y para la final que se jugará el 15 de julio. Para este último tramo, por ejemplo, se ofrecen 3 noches con desayuno en hotel 4 estrellas en Moscú, traslados a hotel y estadios y entrada, por aproximadamente 7 mil dólares (unos 125 mil pesos, precio final, en base doble). Hay muchas variantes: de 7 o 14 días, con o sin entradas, algunas incluyen coordinadores y otras también asistencia al viajero.

En la primera etapa de ventas se solicitaron para el partido inaugural unas 150.000 entradas y para la final más de 300.000. El país que más demandó fue Rusia, pero también Alemania, Brasil y Argentina, entre otros. Se largó.