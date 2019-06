El Clase 3 quedó en manos de Chapur en Concordia

La final de la Clase 3 quedó en manos del cordobés Facundo Chapur (Focus). La 5ª fecha del Turismo Nacional fue realmente una fiesta en Concordia. Completaron el podio el tandilense Leonel Pernía (Vento) y el bahiense Juan Pipkin (Cruze). No obstante, el pelotón de la particular especialidad ya mira de lleno lo que vendrá. Y será nada menos que la vuelta a "la cuna del TN": el Parque de la Velocidad. El particular trazado de San Jorge animará la 6ª cita del calendario el próximo 14 de julio y promete ser un encuentro masivo debido a la histórica convocatoria que siempre anidó la vecina localidad.

Fueron 18 vueltas a puro vértigo sobre el trazado de 4.700 metros de extensión. Chapur ratificó ser uno de los pilotos más veloces del momento. Primero ganó la primera serie y luego superó sin piedad en la final a Leo Pernía (ganó la 2º manga), Juan Pipkin (Cruze), Emanuel Moriatis (Focus), José Manuel Urcera (Civic) y Rudi Bundziak (Citroen).

En tanto, el mejor zonal fue Fabián Yannantuoni (Fiat), quien terminó 9º. Esteban Cistola, del team local Martos Med, fue 11º. Mientras que el parejense Leo Carducci (Focus) arribó 13º en la general. El santafesino Manuel Luque apenas corrió cuatro vueltas con el Cruze, mientras que el baigorriense Leo Larrauri (Civic) dio tres y abandonó. El líder del campeonato es Urcera (Civic) con 128 unidades y lo escoltan Pernía (112) y Moriatis (107).

La velada en Concordia ya es historia. Ahora es tiempo de concentrarse y enfocarse en lo que vendrá. Y sera nada menos que la vuelta a San Jorge, donde históricamente ofreció grandes carreras. La cita en el Parque de la Velocidad será el próximo 14 de julio.