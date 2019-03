Que Héctor Bidoglio ahora ejerce el cargo de interino después de haber sido titular es una situación plasmada. Que hubo un acuerdo tras la eliminación de la Copa Argentina en manos de Villa Mitre también. Y que la victoria de antenoche frente a Huracán no hizo otra cosa que ratificar su estadía en el cargo, al menos hasta que Newell's consiga el DT que necesita para afrontar la próxima temporada, es otra cuestión verdadera. Los jugadores le regalaron un triunfo al técnico para que pueda continuar y ahora no sólo dirigirá en la despedida de la Superliga frente al Taladro sino que también estará en la Copa de la Superliga. Y hasta que la dirigencia logre cerrar con un sucesor.

"Esto es partido a partido ahora", le dijo a Ovación una voz cercana al cuerpo técnico. El del viernes era de vital importancia porque otro traspié (el cuarto consecutivo en el torneo, quinto sumando la Copa Argentina) podía generar un sacudón futbolístico e institucional. El buen resultado, como siempre ocurre, ofició de calmante para que todo transcurra en paz. Por eso la permanencia de Bidoglio fue ratificada no sólo para cerrar el flojo andar leproso en la Superliga, sino también para comandar el grupo en la Copa de la Superliga.

Ya no hay dudas de que Bidoglio estará al mando —como anticipó este diario días atrás— hasta que la dirigencia consiga el nuevo DT que pretende. El nombre apuntado es Sebastián Beccacece, quien tiene vínculo con Defensa y hasta que no lo concluya no tomará una determinación. De hecho ya fue sondeado a fin de año de 2018 y no avanzó en las negociaciones precisamente por el compromiso con el Halcón. Ahora la historia es diferente.

El ciclo de Bidoglio continuará, pero hasta que los directivos logren cerrar un acuerdo con el sucesor que encuentren. La idea es que sea Beccacece y si no conseguir algún otro que tenga la espalda suficiente para afrontar el desafío de dejar a Newell's en primera. Los antecedentes en este tipo de búsqueda no son buenos y hay sobradas malas experiencias. La cuestión es que esta vez Ñuls tiene una sola bala y no puede fallar de ninguna manera, esa es la gran diferencia con otros años. Mucho más intensa y difícil, sobre todo porque la cuestión económica es endeble como siempre. Salvo que haya un acuerdo con Christian Bragarnik y entregue una soga salvadora, que, por supuesto, no será gratuita.

Sí, el ciclo de Bidoglio continuará hasta nuevo aviso, que será hasta que la dirigencia logre cerrar con el hombre que consideren indicado para capear la temporada que se viene. Dura, muy dura.

El futuro del entrenador

¿Qué será de la vida profesional de Bidoglio después de que concluya su estadía en la primera leprosa? El ex volante tomó vuelo en primera, se mostró y ahora sería difícil dar pasos hacia atrás y regresar al trabajo de inferiores. Ya sumó algo de experiencia en la máxima categoría y sin dudas le apuntará a eso, permanecer en el círculo mayor como lo hicieron Lucas Bernardi, Alfredo Berti y Juan Pablo Vojvoda, por citar algunos ejemplos.