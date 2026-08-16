El Chiqui Tapia a oscuras: el estreno del sistema lumínico del estadio fue un papelón

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Lavih Abraham: "La economía financiera se está consumiendo a la real"
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Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro
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El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda
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El programa de beneficios del casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km
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La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's
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Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal
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Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis"
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El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
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Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía
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San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
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Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
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"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada