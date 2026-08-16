La Capital | Ovación | Tapia

El Chiqui Tapia a oscuras: el estreno del sistema lumínico del estadio fue un papelón

Todo era fiesta en el estadio de Barracas Central por el sistema lumínico nuevo, pero las apagaron y costó un montón volver a prenderlas. Un papelón en el Chiqui Tapia

16 de agosto 2026 · 20:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Así quedó el estadio Chiqui Tapia

Sebastián Suárez Meccia

Así quedó el estadio Chiqui Tapia, a oscuras. El partido Barracas ante Central se demoró impensadamente.
Cuando todo era fiesta.

Sebastián Suárez Meccia

Cuando todo era fiesta.

El nuevo sistema lumínico del estadio Chiqui Tapia se estrenó con un papelón. Es que se encendió sin problemas, pero cuando se apagaron las luces en el momento de la salida de los equipos de Barracas y Central no volvió a encenderse cuando debía. El inicio se demoró un montón.

Todo venía bárbaro en el pequeño estadio ubicado en el barrio de Barracas. Obviamente, como el partido estaba estipulado para las 20.15, las nuevas luces led del Chiqui Tapia se encendieron temprano, pero a la hora de la salida de Barracas y Central todo pasó de la fiesta a la oscuridad total.

Al pisar el césped los jugadores, se apagaron adrede todas las luces para que estallaran los fuegos artificiales en todo el predio, lo que resultó en un espectáculo impactante. Todo venía bien hasta que se debían pulsar las llaves para volver a encenderlas. Y ahí no hubo caso.

De los festejos a la preocupación en Barracas

Después de que pasaron unos minutos, ya todo el mundo empezó a intuir que había un problema y que los festejos dejaron paso a la preocupación. El juez Pablo Dóvalo anunciaba ante la TV que había surgido un problema en el tablero y en las plateas se rumoreaba que se estaba buscando un grupo electrógeno, que aparentemente Barracas no tenía.

Unos 25 minutos después, el árbitro mandó a los jugadores a esperar a los vestuarios, porque además las temperaturas eran bajas, pese a que no fue de las noches más frías por fortuna.

Y a los pocos instantes, las seis torres empezaron a prenderse y todo empezó a volver a la normalidad. Poco más de 35 minutos después del tiempo establecido, todo estuvo dispuesto para jugar. El papelón empezaba a quedar atrás.

Noticias relacionadas
La AFA se solidarizó con Lionel Messi y su familia.

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Chiqui Tapia confía en que Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección argentina.

Tapia habló de la continuidad de Lionel Scaloni, el Mundial 2030 y las teorías conspirativas

La bandera de bienvenida de Barracas en el Chiqui Tapia. Central va por tres puntos.

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

Tomás Badaloni será el centrodelantero de Central ante Barracas.

Central todo alternativo: Almirón pone un equipo nuevo para visitar a Barracas

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y fue un importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y fue un importante triunfo"

Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Lo último

El Chiqui Tapia a oscuras: el estreno del sistema lumínico del estadio fue un papelón

El Chiqui Tapia a oscuras: el estreno del sistema lumínico del estadio fue un papelón

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

Fanáticos de Bonnie Tyler llenaron las calles de un pueblo galés para su funeral

Fanáticos de Bonnie Tyler llenaron las calles de un pueblo galés para su funeral

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Los trabajos de remodelación de la Plaza de la Cooperación dejaron al descubierto una serie de cámaras y túneles subterráneos
Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario
En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas
Ovación

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario
La Ciudad

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia
Información General

Fentanilo contaminado: una falla técnica de 5 segundos habría provocado la tragedia

Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial
Información General

Las uniones convivenciales ya pueden tramitarse por Mi Santa Fe y la web oficial

Día del Niño: pese a cuotas y descuentos, en un año las ventas cayeron un 2,5 %
Economía

Día del Niño: pese a cuotas y descuentos, en un año las ventas cayeron un 2,5 %

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y fue un importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y fue un importante triunfo"

Newells ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

Newell's ganó un partido clave ante Riestra, que le debe servir para animarse a más

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newells armó un gran triunfo ante Riestra

El minuto a minuto: con goles de Guch y Mazzantti, Newell's armó un gran triunfo ante Riestra

Ovación
En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas
Ovación

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

En vivo: Central quiere seguir en buena racha con el alternativo, en la visita a Barracas

Central todo alternativo: Almirón pone un equipo nuevo para visitar a Barracas

Central todo alternativo: Almirón pone un equipo nuevo para visitar a Barracas

TC Pick Up en el Fangio: un gran espectáculo, mucho público y el primer festejo del campeón

TC Pick Up en el Fangio: un gran espectáculo, mucho público y el primer festejo del campeón

Policiales
Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La Ciudad
Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario
La Ciudad

Festival ReDi: 50 mil personas celebraron el Día de las Infancias en Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Sorpresa: hallan bajo tierra vestigios del antiguo Mercado Norte en pleno centro de Rosario

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Crack Bang Boom: el tradicional desfile cosplay le puso color al cierre del festival de historieta

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Planazo de domingo: qué se puede hacer en Rosario para el Día del Niño

Tres motivos dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece
La Ciudad

Tres motivos dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Lavih Abraham: La economía financiera se está consumiendo a la real

Por Alvaro Torriglia
Economía

Lavih Abraham: "La economía financiera se está consumiendo a la real"

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro
Política

Villarruel regresó a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Secco avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

Por Redaccion Comercial
Espacio publicitario

Secco avanza en Corrientes con la puesta en marcha del Parque Solar Bella Vista

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

Por Fermín Sanchez Duque
La Región

El mal estado de la autopista a Córdoba obliga a camiones a ir por la izquierda

El programa de beneficios del casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km

Por Redaccion Comercial
Espacio publicitario

El programa de beneficios del casino de Rosario sortea dos autos eléctricos 0 km

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newells

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

La zurda de Facundo Guch, la llave de una victoria necesitada de Newell's

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

Por Matías Petisce
Ovación

Rosario y el orgullo de contar con dos campeonas nacionales de atletismo

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal
Policiales

Investigado por homicidio, detenido en control vehicular en la zona de la Terminal

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía
Economía

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Policiales

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
Ovación

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada