La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Será en los encuentros de todas las categorías. Además, jugadores y cuerpos técnicos deberán portar un brazalete negro este fin de semana

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) manifestó su "profundo dolor" por la "irreparable pérdida" de Jorge Messi. En su memoria y como apoyo a la familia de Lionel se realizará un minuto de silencio y todos los protagonistas portarán un brazalete negro.

Además, la AFA dispuso que todas las instalaciones de la casa madre del fútbol argentino tendrán la bandera nacional a media asta "en señal de duelo" y "hasta el 14 de agosto" .

Jorge Messi murió este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario . La clínica lo confirmó en un comunicado en el que pidió reserva de más datos.

A través del boletín 6.933 , la Asociación de Fútbol Argentino lamentó el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel.

Como señal de respeto y memoria, la AFA dispuso que antes del comienzo de los partidos se realizará un minuto de silencio en los partidos de todas las categorías durante este fin de semana.

Por otro lado, la AFA indicó que todos los futbolistas, cuerpos técnicos y ternas arbitrales deberán portar un brazalete negro. Y todos los predios de la entidad izarán la bandera argentina a media hasta el viernes próximo.

"En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto. QEPD", concluyó el boletín.

La AFA agregó a través de sus canales oficiales que Jorge Messi "fue una figura fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel, acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol y siendo un pilar constante a lo largo de una trayectoria que enorgullece a todo el país".

La entidad que conduce Tapia agregó que "se une al dolor de la familia Messi y eleva una oración en su memoria, deseando que encuentren consuelo y fortaleza en este difícil momento".