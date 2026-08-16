La Capital | Negocios | restaurante

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

El emblemático negocio de calle San Luis al 700 cumple este domingo 65 años. Administrado por la segunda generación de la familia Cejudo, desafía la coyuntura con atención personalizada, tripulación confiable y una carta inalterable

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

16 de agosto 2026 · 09:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Andrea Cejudo

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Andrea Cejudo, hija del fundador, y su esposo Diego Palacio atienden a su comunidad cada día. 

Si algún caminante habitual de calle San Luis en la década del 60 volviese a hacer el recorrido hoy, encontraría muchísimos cambios. Sin embargo, la fachada del 719 y el cartel en forma de timón que señala la entrada de Il Piccolo Navío continúan intactos. El restaurante familiar fue fundado el 16 de agosto de 1961 por Hugo Cejudo, por aquel entonces un joven de apenas 26 años. Desde ese momento, tan solo pasaron por allí dos jefes de cocina. Hoy, el espacio es administrado y también atendido por Andrea, hija del fundador, y Diego Palacio, su esposo, quienes defienden el legado de un negocio entrañable que forma parte de la tradición gastronómica rosarina.

Al momento de su creación, Il Piccolo Navío fue toda una novedad para la ciudad. De la mano de su primer cocinero, Lucio Portillo, se propuso un menú donde los mariscos y pescados de mar eran la base de los platos, algo que prácticamente no existía en una ciudad acostumbrada a los productos del río y los bodegones. El nombre original -que nunca cambió- está en italiano pese a que los Cejudo son de ascendencia española. Andrea cuenta que está relacionado a una vieja canción que le gustaba mucho a su padre.

Andrea Cejudo lleva 26 años liderando el local junto a su esposo. Se hizo cargo del timón luego de la muerte de su padre, creador de la empresa familiar. Lo que le tocó a la pareja no fue precisamente un mar calmo: debieron enfrentar la crisis de 2001 y una estrepitosa caída de clientes, lo que los hizo dudar sobre su futuro. Hoy, sentada a la par de Diego, en una de las mesas que atiende personalmente cinco veces a la semana, la empresaria gastronómica narra para Negocios de La Capital: “Había que sostener y seguir. Trabajábamos de lunes a sábado. Muchas veces, levantábamos la persiana y no venía nadie a comer. Salíamos a repartir volantes por el centro para tratar de atraer gente”, rememora.

La clave para superar aquel primer gran escollo, apunta el matrimonio, fue el carácter familiar de la empresa. La tripulación de Il Piccolo Navío fue siempre pequeña, pero con mucha pericia y carácter. Pasó por allí Pablo, hermano de Andrea, quien trabajó hasta 2020, y también Susana, su madre, que incluso a sus más de 80 años sigue preparando su aclamado flan casero y naranjas al caramelo. En medio de aquella crisis, el cocinero, Lucio Portillo, decidió postergar su jubilación un año más para ayudarlos a ordenar la transición: fue cuando le pasó la posta a Ramón Giménez, quien sigue al frente de las hornallas hasta hoy, junto a Antonio Monzón.

La poca rotación de personal en la cocina les permitió preservar el sabor y encanto de los platos. “Cuando les preguntamos a los comensales cómo está un plato, la respuesta que dan es ‘rico, como siempre’. Esto es artesanía pura, no tenemos ninguna máquina ni procesos estandarizados. Sin embargo, la tasa de rechazo de platos es casi cero”, dice Diego.

Ramón es la estrella anónima del lugar. No le gustan las fotos ni los reconocimientos. Dueño de una memoria prodigiosa para las recetas, es el integrante más longevo del negocio familiar. Ingresó cuando era apenas un adolescente y aprendió el oficio de la cocina como ayudante de Portillo. Hoy, Antonio es su mano derecha con el mismo nivel de responsabilidad y, muy posiblemente, sea el próximo responsable de preservar los sabores. “Nunca publicamos un aviso buscando personal. El cocinero me conoce desde chica. Somos una familia”, dice Andrea.

Un inmueble con historia

Claro que toda tripulación necesita una embarcación confiable. El salón de Il Piccolo Navío, con capacidad para 55 cubiertos, es el otro protagonista de la historia familiar. Ya no lucen las ilustraciones en carbonilla que supo tener en sus paredes al momento de la fundación, en su lugar hay una gigantografía del interior de un barco, fotografías de sus primeros años y artefactos de navegación, todo alumbrado por luces tenues apostadas sobre cada mesa.

La atención es personalizada: los mismos dueños son los encargados de dar la bienvenida y abrir la puerta a los comensales. “Andrea está todas las noches y tiene mucha memoria para los clientes. Cuando la gente llega, se preguntan por hijos y cuestiones personales. Tratamos de charlar un poco en cada mesa. Es posible que el que no vino nunca se termine despidiendo con un beso”, cuenta Diego, entre risas. La cercanía es fundamental en un modelo de negocios que no apuesta a la alta rotación sino a la permanencia del público, la conversación y servir varios platos por comensal.

La decoración es clave para vivir la experiencia de una cena en el local.

La decoración es clave para vivir la experiencia de una cena en el local.

La carta prácticamente no ha sufrido variaciones desde su creación en la década del 60. El arroz con mariscos es, sin dudas, el rey de la carta y uno de los platos más pedidos. Otro de los favoritos suele ser el abadejo a la manteca negra que se sirve con vegetales. Tampoco cambiaron mucho los proveedores de materia prima. Durante la mayor parte de su recorrido trabajaron con la pescadería Santa María, aunque tras su cierre empezaron a diversificar opciones. No obstante, siempre eligieron proveedores locales de marisco congelado y la renovación de productos tiene una frecuencia casi diaria.

Todo este recorrido y sus particularidades le valió a la empresa familiar el reconocimiento de la ciudad. En 2019, fueron condecorados como "comercio destacado de Rosario" por el Concejo, y obtuvieron también una excepción para poder colgar el emblemático cartel saliente en su frente.

Sostener la esencia es un buen negocio

En cuanto al horizonte que hoy tiene Il Piccolo Navío, han ido surgiendo cartas de navegación alternativas. Opciones como franquiciar la marca o expandirse cruzaron por la cabeza de sus propietarios, pero el rumbo actual sigue siendo el mismo. “Todas las noches doy gracias de hacer algo que después de tantos años me sigue dando esta satisfacción, además de darme de comer”, dice Andrea. El matrimonio tiene dos hijos de 18 y 16 años, pero no buscan legarles el oficio, son libres para definir cuál será su futuro. Por lo pronto, Andrea, capitana de este navío, concluye: “Soy muy feliz haciendo esto”.

Noticias relacionadas
Mateo Salvatto analiza el futuro del sector, destacando tecnología y la innovación de las startups agro.

Tres miradas anticipan el futuro de los agronegocios para la Argentina

Facundo Zumarraga es gerente de Operaciones de Megatrans.

Un caso testigo: cómo la inteligencia artificial transforma las empresas

Emiliano Contino junto a su socio Gustavo Ciarrocchi, fundadores de la plataforma MesaLista.

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

La demanda de franquicias de bajo costo supera el 70% del mercado en Argentina.

Demanda de franquicias: las low cost son las más solicitadas

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Lo último

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %

Arroyo Seco: Palmerita, el veterinario que estudió de grande herrando caballos

Arroyo Seco: Palmerita, el veterinario que estudió de grande herrando caballos

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Il Piccolo Navío: los secretos de un restaurante familiar que sobrevive a todas las mareas

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Esta vegetación que arrastra el caudal del río cumple una función esencial en el ecosistema del humedal, aunque también trae "pasajeros a bordo". De qué se trata

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Por Matías Petisce
Cada vez más jubilados trabajan: en Rosario crece la tasa de actividad de mayores de 65 años

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Cada vez más jubilados trabajan: en Rosario crece la tasa de actividad de mayores de 65 años

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

La mueblería política: el repliegue de Milei reactiva las mesas del poder

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La mueblería política: el repliegue de Milei reactiva las mesas del poder

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %
Política

Según una encuesta de GyC, Pullaro presenta una imagen positiva superior al 50 %

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Jugó en Central con Ruben y Gio Lo Celso, se retiró hace tres años y a los 37 volverá a las canchas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Revelaron los mensajes que Maxi López le habría enviado a la ex del Colo Ramírez

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Cuáles son los tres motivos que dominan las causas de muerte en una Rosario que envejece

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Ovación
Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Kudelka: Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo

Kudelka: "Fue un partido duro, jugamos mejor y la consecuencia fue este importante triunfo"

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

Walter Mazzantti, el que más lo merecía, anotó el gol que dio tranquilidad

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

El uno por uno leproso: Walter Mazzantti, el punto más alto ante Riestra

Policiales
Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Condenan a expolicías bonaerenses acusados de extorsionar al clan narco de los Loza

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

La Ciudad
Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Proponen construir una estatua de Lionel Messi que los rosarinos puedan abrazar

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

En altura y sobre escaleras: tiene 74 años y restaura aberturas

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Estafas: una nueva forma de hackear WhatsApp hace pie en Rosario

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

Qué traen los camalotes que llegan a las costas de Rosario en plena crecida del Paraná

El gremio de conductores navales advirtió sobre la pérdida de soberanía
Economía

El gremio de conductores navales advirtió sobre la "pérdida de soberanía"

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero
Economía

Créditos en dólares: dudan que la flexibilización mejore la demanda de dinero

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires
Política

No descartan una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus
Policiales

Un hombre investigado por homicidio fue detenido en un control vehicular en la zona de la Terminal de Ómnibus

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley va a profundizar la crisis habitacional
La Ciudad

Alquileres: inquilinos aseguran que la nueva ley "va a profundizar la crisis habitacional"

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso
Política

El presidente Milei volverá a presentar el presupuesto en el Congreso

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía
Economía

Cumbre en Rosario sobre el desarrollo en la hidrovía

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero
Policiales

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína
Policiales

San Lorenzo: una pareja fue detenida con decenas de envoltorios con cocaína

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia
La Ciudad

Rosario se prepara para El Niño: el municipio reunió a organismos de emergencia

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido
Ovación

Ciro Messi fue elegido como la figura de la final en Inter Miami y dejó una tierna respuesta tras el partido

Hasta siempre, querida Gabriela: la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada
Policiales

"Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero
Policiales

Nueve detenidos en Rosario tras 12 allanamientos: secuestraron drogas, armas y dinero

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: Reglamenten la ley
La Ciudad

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que aún hay datos que podrían resolver el caso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la Fiscalía deslizó que "aún hay datos" que podrían resolver el caso

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas
Policiales

Marcha en Fray Luis Beltrán para exigir seguridad en las escuelas

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario
La Ciudad

Betty Gambartes fue nombrada Artista Distinguida de Rosario

Chad Lee: La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima

Por Patricia Martino
Agro

Chad Lee: "La siembra directa ayudó a gestionar los problemas del suelo y el clima"

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi
Policiales

Allanamientos en Parque Oeste: desbaratan a una banda narco vinculada a los Tripi

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino
La Ciudad

Comenzó la segunda etapa de renovación de redes de agua potable en el centro rosarino