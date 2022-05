El balance de Central: terminó último en su zona

Gaspar Servio atajó los 14 partidos y según los datos aportados por Stats Perform – Opta Javier (empresa que se dedica al análisis de estas variables), estadísticamente Central debió recibir menos goles. Ya que el “peligro” que llevaron los 118 remates que sufrieron los canallas en el torneo, equivalen a 16,20 goles pero a los de Arroyito le hicieron 20. Hubo errores como el gol ante Arsenal y otros insólitos como uno de los goles frente a Colón tras la salida de Servio que pegó en Santiago Pierotti.

Los protagonistas de la defensa no variaron mucho. Por derecha Damián Martínez jugó 13 cotejos como titular (solo no fue parte de la alineación inicial ante Huracán (V) 1-2 donde ingresó en el segundo tiempo por Almada), mientras que por izquierda Lautaro Blanco tuvo asistencia perfecta dentro del once titular.

La dupla de zagueros la compartieron cuatro futbolistas. Almada–Báez (en los primeros 4 partidos), Almada–Komar (6 veces), Komar–Báez (3) y el avispa Velázquez–Komar ante Independiente.

El mediocampo cambió con el entrenador. El Kily apostó mayoritariamente a Montoya, Ojeda, Vecchio e Infantino en ese sector de la cancha, mientras que Somoza puso al Pupi Ferreyra en lugar de Vecchio, al Chelo Benítez por Infantino y en los últimos partidos le dio la titularidad a Yacob por sobre Ojeda.

Mientras que en el ataque, Marco Ruben fue un indiscutido por ambos entrenadores mientras que Somoza prefirió darle más minutos a Alejo Veliz que a Lucas Gamba.

