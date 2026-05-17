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Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

El unipersonal, que recibió las mejores críticas, sube al escenario este domingo, a las 20.30, en el Centro Cultural Atlas. Una obra que es "toda una experiencia"

17 de mayo 2026 · 10:22hs
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Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Matías Ottonelli / Diario La Capital

El unipersonal Emocional, de la psicóloga, escritora, conferencista y actriz rosarina Pata Liberati se presenta este domingo, a las 20.30, en el Centro Cultural Atlas. Humor, amor, sensibilidad, profundidad, unidos en un espectáculo basado en los libros de la protagonista que propone "poner en palabras" lo que sentimos, de una manera simple y creativa. ¿El resultado? Un show afectivo que permite a los espectadores llevarse un montón de cosas para reflexionar, además de reírse a carcajadas.

"Venir a Rosario es estar en casa", dice la reconocida profesional, quien además suma día a día seguidores en las redes donde propone temas como la pareja, la convivencia, la soledad, el desapego, el dolor, el movimiento, la crianza, los duelos, la felicidad.

Pata visitó La Capital antes de la presentación en la ciudad. "Me encanta venir estar en Rosario, traer este unipersonal que hicimos con tanto cariño y compromiso junto a los autores Diego Castro y Diego Vago que captaron la esencia de lo que yo había transmitido en los libros, y que tiene la cuidada producción de Jorge Luengo y Nara Ferragut".

"Me conmueve que la gente se ría, se emocione, se vaya con preguntas, con cositas para pensar. Emocional no es una obra solamente, es toda una experiencia", resume la mujer que desde muy joven atravesó distintas disciplinas y hoy logró amalgamar todas ellas en este unipersonal, que ha recibido las mejores críticas.

Pata se sube al escenario para hablar de lo que todos sentimos, pero pocas veces sabemos cómo poner en palabras. "Las emociones cobran cuerpo, voz y disparan un montón de sensaciones", destaca.

Monólogos filosos, personajes entrañables y una puesta íntima y poderosa se conjugan en un espectáculo que no solo entretiene, sino que invita a mirarnos con ternura, a reírnos de lo que nos pasa y a sentirnos un poco más acompañados. Una propuesta ideal para un domingo de otoño. Para regresar a casa con el corazón lleno y la sonrisa en la cara.

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