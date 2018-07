Con el partido ante Juventud Antoniana a la vuelta de la esquina (será el jueves en Santa Fe), en Central no le pudieron encontrar una solución al volante central que desde hace tiempo vienen buscando. Ayer quedó prácticamente caída la posibilidad de Claudio Yacob, quien se sabía apuntaba a continuar su carrera en el fútbol europeo, más allá de que se le había finalizado el contrato en West Bromwich. Y esto obliga a parar la pelota y analizar de qué manera afrontar los días que restan hasta el cierre del libro de pases (el próximo jueves 9). Es que está la posibilidad de detener la búsqueda y jugársela con lo que hay o bien intentar ir por algún otro nombre, que seguramente ya estuvo o todavía está en carpeta.

Este fin de semana se había marcado como crucial para conocer la respuesta de Yacob sobre la propuesta que le había realizado Central. En realidad no es que el ex Racing debía llamar y decir "acepto" o "gracias, pero no". Desde Arroyito esperaban una señal, pero que debía darse en caso de que el mediocampista oriundo de Carcarañá revea su postura de seguir en Europa y decidiera regresar al país. Nada de eso pasó. "No hubo ningún contacto, por lo que prácticamente damos como caída la posibilidad de que Yacob pueda jugar en Central", le dijo ayer a Ovación una fuente muy cercana a la dirigencia.

Lo que hay que destacar en esta historia es que la chance de Yacob siempre fue compleja. Y no desde lo económico, sino por esa idea del futbolista de seguir jugando en el Viejo Continente. Más allá de eso, en el medio de la negociación hubo una declaración de Bauza (el viernes pasado) en la que mencionó la posibilidad de resolver una situación que consideró "muy avanzada" en las próximas "24 o 48 horas".

Es demasiado el tiempo por delante para el cierre del libro de pases, pero hasta cabe la posibilidad de que Bauza decida plantar bandera y arreglarse con lo que tiene a mano. Así, el Colo Gil sería ese volante de contención y su alternativa Emmanuel Ojeda, un juvenil que viene de una larga recuperación por una lesión ligamentaria y que cuenta con apenas dos partidos en la máxima categoría.

En contrapartida, en caso de continuar la búsqueda, la idea que se mantiene vigente es la de apuntar a un nombre de jerarquía y que realmente pueda marcar la diferencia. Al menos que en la previa se presuma que la camiseta de Central no le va a pesar. Quienes monitorearon muy de cerca las negociaciones que se llevaron a cabo hablan de "varios nombres" que todavía están siendo analizados, que concuerdan con las características que marcó Bauza, pero que hay cuestiones muy puntuales que forman parte del estudio, muchas de las cuales tiene que ver no sólo con el juego, sino con el temperamento.

En esa conferencia del viernes el Patón también habló de la necesidad de que el jugador elegido sea argentino para no tener que esperar ningún tiempo de adaptación, pero en Central saben que en Argentina los nombres en esa posición escasean y que ya no quedan demasiadas alternativas además de aquellos a los que se fue a buscar (Fabián Rinaudo y Nicolás Domingo). Es por esto que la variable de observar más allá de las fronteras podría volver a tener algo de consistencia.

La semana del debut llegó y comenzará sin ese volante central del que tanto se habló pero al que no se logró contratar todavía.