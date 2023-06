El 0 a 0 fue el telón lógico para el empate de Central en su visita a Barracas

Central al menos no perdió en su salida de la zona de confort del Gigante y sumó un punto con el 0 a 0 en el estadio Chiqui Tapia. Pero pese a que llegó algo más que Barracas Central y que el arbitraje benefició al local en una roja no sacada, el trámite fue muy chato, casi no hubo fútbol y el roce copó la escena. El equipo de Russo no pudo dar el salto de calidad que necesita de visitante, donde ganó un solo partido, pero no perdió como en la anterior salida frente a Banfield.