Ejemplo de convivencia: el "Fideo, Fideo..." fue colosal

Evidentemente, el campeonato del mundo obtenido en Qatar está permitiendo la realización de estas actividades que hacen crecer el fútbol de la ciudad hacia un futuro mejor.

En el partido, Di María mostró sus electrizantes corridas por izquierda, y hasta envió el centro en uno de los goles de Maxi en el primer tiempo. Y el Pocho pasó algo más desapercibido en el juego.

Así, el fútbol de la ciudad, ese que viene perdiendo un lugar de consideración en la agenda nacional e internacional de los futboleros, volvió a exhibir un gesto instructivo que debe ser puesto en valor.

Así, la ciudad de Messi y Maxi, la de Di María y Lavezzi, la de tantos que hicieron enorme al fútbol rosarino, construyó un testimonio aleccionador. Ese que se debía hace tanto tiempo.

Di María: "No esperaba que me ovacionen"

Di María se mostró en parte sorprendido por la reacción de la gente de Newell's. "Es algo muy lindo, se puede. Es sólo poner un poco de buena voluntad", reflexionó Fideo sentado en uno de los bancos de suplentes, en medio del partido en medio del partido.

Y agregó: "No importa si es una camiseta u otra, el fútbol es para divertirse Estoy muy agradecido porque Maxi estaba con muchos nervios antes del partido. Me preguntó qué pasó cuando entré porque no sabía cómo había sido".

Y a modo de broma, pero con mucha sinceridad, Di María advirtió: "No me imaginaba que me puteen, pero tampoco esto que pasó, que me ovacionen. Estoy agradecido porque es algo inolvidable para Maxi. La Fiera estaba muy nervioso, durante la mañana me llamó para preguntarme si iba a venir y le dije que sí, porque creía que era importante estar con él".