Echeverri tras la victoria de la Argentina Sub-17: "Ganarle a Brasil es sexo"

“Muy feliz por la victoria de hoy, por cómo se jugó, por los tres goles. Ahora a disfrutar de este momento muy lindo. No es algo de todos los días ganarle 3-0 a Brasil. Ahora a pensar en Alemania. Estamos contentos” , expresó Echeverri desde el Estadio de Yakarta en una entrevista con TyC Sports.

El Diablito debió pedir el cambio en el segundo tiempo tras una molestia física que sufrió apenas gambeteó al arquero brasileño y anotó el tercer gol del encuentro. Para despejar la preocupación, explicó: “Después del tercer gol justo me acalambré. Pude gambetear al arquero, fue gol y después pedí el cambio por las dudas”.

“Estábamos confiados por el equipo que tenemos, nos dieron el golpe en el primer partido y nos levantamos de eso. Hicimos un gran trabajo para conseguir el resultado de hoy. Siempre intento hacer lo mejor para el equipo y hoy se nos dio”, concluyó el atacante argentino.

Por otro lado, en diálogo con DSports, habló sobre la jugada magistral que elaboró para el segundo gol: “Justo me dio el pase Valentino (Acuña) y ya lo tenía cerca al rival. Lo gambeteé y se me fue larga, entonces lo gambeteé al otro y me quedé solo con el arquero. Tuve que cruzarla”, dijo. Sobre el tercer y último tanto de la jornada, detalló que llegó “acalambrado” pero pudo eludir al portero y cerrar la cuenta.

Los tres goles del Diablito Echeverri ante Brasil

¡GOOOL DE ARGENTINA!



Gran jugada individual del Diablito Echeverri que remató y convirtió el primero del partido.





GO-LA-ZO DE ARGENTINA



El Diablito Echeverri controló, entró al área, dejó desparramada a la defensa de Brasil y la puso contra el palo derecho.



