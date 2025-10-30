La Capital

Timbúes: exitosa edición de la Copa Cana de grappling en el Club Sarmiento

Una nueva edición de la Copa Cana de grappling se disputó el sábado último en el Club Sarmiento de Timbúes

30 de octubre 2025 · 10:00hs

Una nueva edición de la Copa Cana de grappling se disputó el sábado último en el Club Sarmiento de Timbúes, con competidores y público de toda la región.

  El evento fue organizado por el Gobierno de Timbúes y Dojo Randori, y encabezado por el profesor Carlos Azerrad, referente de la Escuela Comunal de Jiu-jitsu. Desde temprano, los atletas realizaron el pesaje a partir de las 9 y una hora más tarde comenzaron los combates en una jornada llena de técnica, respeto y espíritu deportivo.

  El grappling, disciplina que busca controlar al oponente sin golpes, volvió a demostrar su crecimiento en esta localidad, con categorías que reunieron a competidores de diferentes edades y niveles. “Estamos muy felices que desde el Gobierno de Antonio Fiorenza podamos seguir promoviendo el deporte local”, expresó Silvana Etchegoyenberry, Secretaria de Deportes y Recreación.

  Por su parte, el profesor Carlos Azerrad expresó: “Estoy muy agradecido con la Comuna de Timbúes que, año tras año, nos brinda todo su apoyo para poder hacer crecer nuestro deporte. Felicitaciones y muchas gracias por haber estado presentes a todas las academias. Felicito a mis alumnos por todo el desempeño en el tatami”.

  De esta manera, Timbúes continúa impulsando el deporte y los valores marciales.

