Djokovic se enfureció con su rival tras recibir un pelotazo

“Me he llevado muy bien con Cameron todos estos años. Entrenamos entre nosotros y es muy buen tipo fuera de la pista, así que no entiendo este tipo de actitud. Pero es lo que es . Él trajo el fuego y yo respondí. No voy a permitir que alguien se comporte así y yo solo incline la cabeza. Voy a responder a eso. Lo que pasa en la pista, lo dejamos ahí y seguimos adelante”, argumentó el serbio.

Al término del encuentro, el número 1 del mundo comentó ante los medios de comunicación que no quedó para nada contento con la actitud de su rival. “Vi la repetición del momento en que me golpeó. Sí, tal vez podrías decir que no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Periféricamente siempre puedes ver dónde está el jugador en la pista. La pelota era súper lenta y muy cerca de la red. Me di la vuelta porque el punto había terminado para mí. Tal vez no fue tanto por eso, pero fue una combinación de cosas”, explicó.

Posteriormente, Djokovic enumeró las cosas que le molestaron de Norrie durante el desarrollo del partido: “Desde el principio hizo todas las cosas que estaban permitidas. Pudo tener un tiempo médico, se le permite golpear a un jugador, se le permite decir ‘Vamos’ en la cara más o menos en cada punto desde el primer juego. Esas son las cosas que sabemos los jugadores en los vestuarios que no es juego limpio, no es tanto en cómo nos tratamos unos a otros. Pero, de nuevo, se le permite…”