La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Emily Muñoz era parte del plantel de futsal femenino del Rojo y tomó una difícil medida luego de los hechos de violencia en la Copa Sudamericana

Los brutales incidentes entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile el miércoles pasado dejaron destrozos, heridos, detenidos y una fuerte polémica, mientras la Conmebol analiza las sanciones a ambos equipos. El episodio generó tal impacto en el ambiente deportivo que llevó a una jugadora del futsal femenino del Rojo a tomar una abrupta decisión.

En las últimas horas, Emily Muñoz, jugadora chilena, decidió dejar el plantel femenino de futsal de Independiente por los hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América.

La deportista, de 23 años, tiene pasado en la selección chilena de futsal y llegó al Rojo proveniente de U de Chile a principios de año . Ante los violentos hechos vividos entre ambas parcialidades, se replanteó su futuro inmediato y optó por rescindir su contrato para regresar a su país.

La decisión de regresar a Chile

“Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé golpeada con la tragedia, muy mal, angustiada por los cabros”, confesó Muñoz en una entrevista con el medio chileno RedGol.

A su vez, la jugadora de futsal explicó: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande”.

La chilena regresó a su país y reafirmó su vínculo con el equipo en el cual supo jugar hasta hace unos meses. “La U es mi familia”, remarcó para dejar en claro su decisión al haber priorizado su bienestar emocional.

Dirigentes e hinchas de cada bando se apuntaron entre sí por los graves hechos de violencia y las dos instituciones aguardan por la resolución de la Conmebol. En tanto, desde el Rojo confirmaron que identificaron a “25 de los delincuentes” que agredieron a los chilenos y los expulsaron del club “con efecto inmediato y con derecho de admisión de por vida”.