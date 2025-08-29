La Capital | Facundo Buonanotte

Facundo Buonanotte se acerca a un súper campeón de Europa donde juega una estrella de la selección argentina

El ex-Central pertenece al Brighton, pero varios clubes quisieron contratarlo. Ahora hay uno que ya tiene todo acordado para incorporarlo.

29 de agosto 2025 · 14:40hs
Facundo Buonanotte está muy cerca de convertirse en jugador del Chelsea. 

El mercado de pases en Europa todavía no cerró y los clubes aceleran para asegurarse sus últimas incorporaciones. Hay movimientos en todos los clubes europeos, aunque algunos son más llamativos que otros por los clubes y los futbolistas que están involucrados. Y en esa danza de nombres sobresale Facundo Buonanotte.

El ex-Central sonó en varios equipos de distintos países durante todo el mercado de pases. Su pase pertenece al Brighton, pero en las últimas semanas se interesaron por el chico nacido en Pérez el Borussia Dortmund, el Lyon y el Olimpique Marsella de Francia y el Bayern Leverkusen. Sin embargo, por ahora el chico formado en la cantera canalla sigue en Brighton.

El equipo que más avanzó para contratarlo es el Borussia Dortmund, que pretendía incorporarlo a préstamo con opción de compra. Sin embargo, el club que se lo compró a Central en 2022 en unos 12 millones de euros solo aceptaba venderlo y lo cotizó en una cifra muy alta: 40 millones de euros.

Al Borussia Dortmund le pareció caro

Esa cifra alejó al club alemán de las negociaciones, igual que a otros clubes de la Premier League, la misma donde juega en Brighton. Lo extraño es que, aunque se negó a cederlo a préstamo, en el club lo tienen colgado: el futbolista no estuvo en ninuna de las tres convocatorias realizadas hasta ahora para los partidos del Brighton en la Premier League.

Pero ahora apareció un nuevo interesado y las cosas parecen haber cambiado. Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, el Chelsea no solo mostró interés por contar con el ex-Central sino que ya acordó con él todas las condiciones de su contrato.

Romano dijo además que, una vez cerrada esa parte de las tratativas, el Chelsea avanzó también con el Brihton y aseguró que las negociaciones están avanzadas. De acuerdo a estos datos, parece que ahora sí, Buonanotte saldrá del Brighton para jugar en el campeón mundial de clubes.

Las aspiraciones del Chelsea

En club de la capital inglesa aspira a ganar este año la Premier y a competir seriamente en la Champions League. En sus filas cuenta con un argentino campeón del mundo con la selección en Qatar 2022, Enzo Fernández, y acaba de incorporar a otro compatriota proveniente del Manchester United: Alejandro Garnacho.

Buonanotte se formó en las inferiores de Central y debutó en primera antes de los 18 años. Fue transferido hace tres años al Brighton, donde tuvo una muy buena primera temporada. Luego fue cedido al Leicester City, donde también tuvo buenos rendimientos. Incluso en los últimos días este equipo intentó conseguir una nueva cesión del argentino, aunque Brighton se negó a prestarlo.

