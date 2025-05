Valentino Acuña y su primer gol en Newell's: "Estoy orgulloso de representar a esta camiseta"

Como pasa habitualmente, la emoción por la primera conquista tapa el recuerdo de cómo fue la jugada. Aun así, Valen relata lo que recuerda del 1 a 0 ante Huracán: "No vi la jugada de nuevo, no la tengo en la cabeza, lo único que me acuerdo es que estaba Gonza (Maroni) solo, me la dio atrás y la cruce. Vi que el otro palo estaba tapado y traté de ponerla lo más esquinado posible, así no llegaba el arquero".