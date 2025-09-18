Argentina dio el batacazo en el Mundial de Vóley y eliminó a Francia, el bicampeón olímpico

El equipo dirigido por Marcelo Méndez se llevó un triunfo ajustado en el tie break para avanzar a octavos y finalizar como líder del grupo C

Argentina dio el batacazo en el Mundial de Vóley. Eliminó a Francia, bicampeón olímpico, y se clasificó a los octavos de final tras un apasionante encuentro que se definió por detalles. Si perdía la Albiceleste era eliminada por tener peor ratio de set, por lo que se jugó la vida en el tie break y sigue en carrera.

En los primeros dos partidos, el equipo de Marcelo Méndez venció a Finlandia y Corea del Sur , pero una derrota ante el conjunto galo podía dejarlo con las manos vacías. Finalmente, dio el golpe sobre la mesa y ganó 3-2 en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City, Filipinas, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

Esta victoria ante el bicampeón olímpico y potencia mundial sentenció el liderazgo de Argentina en el grupo C (segundo Finlandia y tercero Francia), por lo que enfrentará al segundo del grupo F en los octavos de final. Por el momento, su rival sería Italia , que enfrentará a Ucrania para definir el segundo clasificado de la zona (Bélgica líder).

El primer set fue parejo y comenzó a mostrar señales de lo que sería todo el encuentro. Argentina logró definirlo en el palo a palo y lo cerró 28-26 gracias a un imponente ataque de Luciano Palonsky, quien junto a Luciano Vicentín fueron los máximos anotadores del primer parcial con seis puntos.

Luciano Palonsky, de Argentina, golpea el balón contra los defensores franceses durante su partido de la fase de grupos del Campeonato Mundial de Voleibol Masculino FIVB 2025 en Ciudad Quezón, Filipinas, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aaron Favila)

En la misma línea, el segundo set mantuvo la paridad del inicio, con la diferencia de que la Albiceleste pudo cerrarlo en la etapa final para llevárselo 25-23 y sacar ventaja de dos parciales, quedando a un paso de la victoria.

No obstante, el partido todavía no estaba definido y Francia luchó por la remontada. Los galos mejoraron en el ataque y se impusieron por 21-25 en el tercero. La superioridad de los europeos permaneció durante el cuarto set, se lo llevaron por 20-25 y estiraron la definición al tie break.

Argentina-Francia voley

Este quinto y último parcial sentenciaría al otro clasificado, ya que la victoria de Finlandia ante Corea del Sur dejó a Argentina al límite ante un posible triple empate. Con el corazón en la mano, Luciano De Cecco sacó a relucir su talento desde el armado y Vicentín fue letal en el ataque para que la Albiceleste se llevara el tie break por 15-12 y sellara su clasificación a octavos como líder de su grupo, eliminando a los vigentes bicampeones olímpicos.

El sueño sigue latente

El Mundial de Vóley 2025 introdujo un cambio relevante en el formato de competencia, ya que a partir de ahora se disputará cada dos años y contará con 32 selecciones participantes divididas en ocho grupos.

Para esta edición en Filipinas, Méndez seleccionó a 14 deportistas que buscarán igualar o mejorar aquel histórico tercer puesto obtenido en Argentina 1982. Los armadores del equipo son Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo; los opuestos son Pablo Kukartsev y Germán Gómez; entre los receptores de punta se encuentran Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas; los centrales son Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego, y el único líbero es Santiago Danani.

La última participación de Argentina en la Copa del Mundo fue en Polonia y Eslovenia 2022, donde finalizó en el octavo puesto, lejos de los primeros planos.