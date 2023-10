Di María ilusiona a los hinchas canallas: "Volver es una opción que está"

Ángel Di María , que no está entre los convocados a la Selección argentina por lesión, dio una entrevista a un programa porteño y se volvió a referir a la posibilidad de volver a Arroyito. "El contrato acá se me termina en 2024 y esa opción está", aseguró Fideo.

El jugador habló de la ilusión siempre latente de poder retirarse en Rosario con el club de sus amores: "En mi cabeza siempre estuvo, como siempre estuvo volver al Benfica, está volver a Central. No me gusta hablar mucho del tema porque después empiezan con que siempre hablo y no termina pasando. El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está, tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), el presidente de Central". Mientras tanto, el pueblo canalla se ilusiona.