Di María explicó por qué Messi no podría jugar en el fútbol argentino y "menos en Rosario"

"Argentina no está preparada para tener a Leo durante 6 meses o un año" dijo El Fideo

Ángel Di María ratificó otra vez su deseo de volver a vestir la camiseta de Rosario Central y de jugar nuevamente en el Gigante de Arroyito con toda la gente canalla. "Pasa por mi cabeza volver a Arroyito, por la de mi familia, por todos. Es algo que siempre lo dije y es algo que quiero cumplir, jugué muy poco en Rosario Central y me gustaría dar lo máximo . Mucha gente me dice que soy un referente pero quiero volver y demostrarlo ahí ", remarcó el Fideo sobre su deseo de volver al club donde surgió.

"Muchos tienen el sueño de ir a Europa, yo ya lo tuve y ahora el mío, es en algún momento, volver", siguió en diálogo con ESPN F12. Sin embargo, ante las chances de cruzarse con Messi en un clásico contra Newell's, no se mostró muy optimista . "Creo que lo de Leo es difícil. Argentina no está preparada para tener a Leo durante seis meses o un año en cada cancha con seguridad, con todo el quilombo ", se sinceró Angelito.

"Yo siempre lo viví con la selección y nunca lo había vivido con un club y lo que viví en el PSG este un año fue una locura. Lo que mueve Leo es una cosa increíble. Siempre veía mucha gente por Kylian (Mbappé), por Neymar, pero desde que llegó Leo es el triple de gente donde vamos", siguió Di María. Y cerró: "Yo creo que es muy difícil que pueda jugar en el fútbol argentino, y menos en Rosario por lo que es Rosario".

Lo cierto es que Messi declaró reiteradas veces su deseo de volver aunque sea unos meses a la Lepra, ya que es el club que lo vio nacer y del cual es hincha toda su familia. En 2018, en un mano a mano con TyC Sports, Leo había confesado su sueño de jugar en el Coloso. "Las ganas están siempre y siempre lo dije que me encantaría jugar en Newell's por que es algo pendiente que me quedó y porque yo de chiquito jugaba ahí e iba a la cancha y mi sueño era jugar en primera y poder debutar", dijo.

Messi quiere jugar en Newell's

Un año más tarde, Leo también había hecho alusión a la posibilidad de vestir la casaca rojinegra. "Es algo que me quedó pendiente", dijo el astro argentino. No obstante, La Pulga siempre dejó en claro que no sabía qué iba a pasar en su futuro y que había muchas cuestiones a tener en cuenta antes de tomar la decisión.

Messi: "Algo que me quedó pendiente es jugar en Newell's, pero no sé si se va a dar"

Por su parte, Di María dio detalles sobre su futuro y planea quedarse en el viejo continente hasta antes de la Copa del Mundo Qatar 2022. "Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir", dijo el Fideo para la ilusión de todos los hinchas canallas.

Respecto de su presente en la selección nacional, destacó el buen momento del grupo y admitió que se sacaron un peso de encima. "Cargamos una mochila que llevaba 28 años dando vueltas y creo que era hora de poder sacárnosla. Haber ganado en el Maracaná a mi me deja tranquilo por que sé que cuando deje de estar en la selección los chicos que vengan no van a tener que cargar con esa mochila y van a poder disfrutar", cerró.