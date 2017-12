Desde octavos, chance de clásico

Se podría repetir lo de 2005





Anoche quedó definido que Newell's enfrentará a Atlético Paranaense y Central a San Pablo en la primera fase de la Copa Sudamericana. Y si los equipos rosarinos avanzan en el certamen no se verán las caras en el siguiente cruce copero. Esto responde a que no puede haber enfrentamientos de clubes del mismo país en las primeras dos fases. En consecuencia, leprosos y canallas recién se pueden llegar a medir a partir de octavos de final.

Por una cuestión reglamentaria la Conmebol no permite que equipos de la misma nacionalidad se eliminen en la primera fase de la Copa Sudamericana. Justamente esta es la instancia que se sorteó anoche, lo que impidió que haya clásico rosarino.

Hay que decir que este campeonato tiene 54 participantes: los 44 clasificados originales más 10 equipos que se transferirán de la Copa Libertadores (los 8 que salgan terceros en la fase de grupos y los dos mejores cuartos.)

De los 44 clasificados originales de la Sudamericana quedarán 22 equipos para la segunda fase. A esos 22 ganadores se les suman en segunda fase los 10 que vienen de la Libertadores y con esos 32 clubes se hace un nuevo sorteo en el mes de junio de 2018.

En esa instancia de 16avos. de final, que se jugará luego del Mundial de Rusia, entre el 18 de julio y el 15 agosto, tampoco podrá haber por una cuestión reglamentaria cruces de equipos del mismo país. Lo que impide de nuevo que se registre el derby en esta segunda instancia.

Pero la cuestión cambia a partir de los octavos de final (la ida en agosto y la vuelta en septiembre), ya que si ambos equipos se mantienen en competencia es viable que se materialice el clásico rosarino.

También se pueden encontrar en cuartos de final (24 y 31 de octubre), en semifinales (7 y 28 de noviembre) o directamente en la final (5 y 12 de diciembre). Claro que para que haya derby rosarino tanto Newell's como Central deben avanzar al menos un par de fases del torneo continental.





¿Te gustó la nota?