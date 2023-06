Del comunicado de Barcelona a cómo es la MLS e interés por Di María

Terminó siendo un miércoles frenético. Lionel Messi sacudió el mundo del fútbol al anunciar que seguirá su carrera en Inter Miami. Barcelona acusó recibo y no dudó en emitir un particular comunicado. A eso hay que sumarle que la Major League Soccer (MLS) se frota las manos porque tendrá al mejor jugador del mundo. Será una buena excusa para potenciar el torneo que tiene 15 equipos y no hay descenso. Mientras que la dirigencia del club de Florida hará el intento por fichar a dos rosarinos más: al volante ofensivo Angel Di María y al entrenador Gerardo Martino.

Otros jugadores que también podrían llegar al equipo de Messi serían el italiano Verrati, Sergio Busquets, Iniesta, Jordi Alba y Luis Suárez. A este combo hay que sumarle que el entrenador podría ser otro rosarino y conocido de Messi y Di María como Gerardo Tata Martino.

Comunicado culé

Barcelona emitió este miércoles un particular comunicado donde le deseó “mucha suerte” a Leo Messi en su próximo paso por Inter de Miami. Además señaló que respeta la decisión del rosarino de querer “competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”.

El club informó que en la reunión del lunes pasado, Jorge Messi “trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barsa, ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir la azulgrana”.

A su vez, expresó que el club acordó con Jorge Messi “trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barsa”.

Conferencia Este y Oeste

Messi jugará un torneo muy distinto al que está acostumbrado. La Major League Soccer (MLS) se divide en dos conferencias: Este y Oeste. El certamen cuenta con 15 franquicias por lado y no tiene descensos. Inter Miami está en la misma zona con Cincinnati, Nashville, Philadelphia Union, New England Revolution, Columbus Crew, Atlanta United, DC United, Orlando City, Charlotte, Montreal, New York Red Bulls, Toronto, New York City y Chicago Fire. La institución del estado de Florida forma parte de la US Open Cup, una especie de Copa Argentina o del Rey.