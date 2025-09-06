Tenis: Horacio Zeballos hizo historia con la consagración en el US Open

El mejor doblista argentino de la historia ganó en su especialidad en compañía de Marcel Granollers. Lo celebró hasta Carlos Alcaraz

Horacio Zeballos y Marcel Granollers celebran el primer título de ambos en el US Open de tenis.

Horacio Zeballos escribió otra página en el libro de los grandes hitos del tenis argentino. El marplatense, junto al español Marcel Granollers, se c oronó este sábado en dobles en el US Open , último Grand Slam de la temporada.

Zeballos, junto al español Marcel Granollers (5ª pareja favorita), venció a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury (6ª) por 3/6, 7/6 (4) y 7/5. Fue una definición emocionante, en la que los campeones levantaron tres match points.

“Fue una tremenda batalla. No podemos creer que ganamos el US Open. Es muy emocionante, en este estadio increíble", declaró emocionado el marplatense durante la premiación, acompañado por su padre Horacio.

Con este título, el marplatense se suma a otros argentinos que se coronaron en el Abierto de los Estados Unidos: Guillermo Vilas (1977), Gabriela Sabatini (1990) y Juan Martín del Potro (2009), todos en singles, y Paola Suárez (2002, 2003 y 2004), en dobles femenino.

image - 2025-09-06T173637.479 Horacio Zeballos se exige para devolver la pelota. El marplatense jugará en pocos días la Davis. AP

A los 40 años, Zeballos consiguió su segundo título en un Grand Slam. El anterior fue recientemente, en la última edición de Roland Garros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964402726961352852&partner=&hide_thread=false Men's doubles team of the year



Marcel Granollers and Horacio Zeballos lift their second Grand Slam trophy of 2025 after Roland-Garros! pic.twitter.com/mQL1VScO7t — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Esta consagración la obtuvo en compañía de Granollers al derrotar en la final precisamente a la pareja que superó en la definición del US Open.

Hasta el dos del mundo, el español Carlos Alcaraz, que el domingo jugará la final contra el italiano Jannik Sinner, celebró esta conquista a través de una pantalla del gimnasio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964399020287160431&partner=&hide_thread=false Granollers y Zeballos ganan y Carlitos festeja pic.twitter.com/W4PjYGoRPg — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Esta fue la segunda final que Zeballos, junto a Granollers, disputó en el Abierto de los Estados Unidos. La primera fue en la edición 201 y la perdió contra la pareja de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah por 6/4 y 7/5.

Además, siempre con Granollers, clasificó a dos finales de otro Grand Slam, el de Wimbledon, en 2021 y 2023.

El mejor doblista argentino de la historia se sumará en los próximos días al equipo de Copa Davis, que este domingo volará hacia Países Bajos para jugar con el representativo de ese país la 2ª ronda de los Qualifiers.

Zeballos irá directamente a Groningen, sede del cruce de la Davis, del 12 al 13 de septiembre. En este enfrentamiento, el flamante campeón formará pareja con Andrés Molteni.